A létesítményben korábban sok műszaki probléma volt a lefolyórendszerrel, ezért most a szennyvízvezetékeket – és ezzel párhuzamosan – a régi ivóvízvezetékek cseréjét is elvégezték. Horváthné Végh Judit, a Pápai Városi Óvodák igazgatója a Pápai Médiacentrumnak elmondta, a bontási munkák a vártnál több feladatot adtak a szakembereknek, de mostanra a gyermek mosdóban, a személyzeti mosdóban és a konyhában is elkészültek az új vezetékek.

Egy hónapot dolgoznak az óvoda felújításán a szakemberek

Fotó: Pápai Médiacentrum/Huszár Hajnal

– A tisztasági festésre kiemelt hangsúlyt fektetünk és mindenhol igyekszünk azt elvégezni – jelentette ki az intézményvezető. – A felújítás keretében új burkolatokat is építettünk a vizes helyiségekben, új a járólap, a csempe, és a szépen felújított helyiségek új szanitereket is kaptak, hiszen a régiek nagyon elhasználódtak már – közölte az igazgató.

Áldozó Tamás személyesen is megtekintette az óvoda felújítását

Fotó: Pápai Médiacentrum/Huszár Hajnal

A beruházás 17 millió forintba kerül, az összeget tavasszal bocsátotta az óvoda rendelkezésére az önkormányzat. – A Pápai Városi Óvodák a legnagyobb intézményhálózatunk, így az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk rá, hiszen a város kisgyermekeit szeretnénk jó körülmények között, igényes környezetben fogadni – mondta Áldozó Tamás polgármester, aki hozzátette, a nagy ovikban sok felújítás történt az elmúlt időszakban, de a kisebbek, mint a kéttornyúlaki és tapolcafői is ugyanolyan fontosak és ugyanolyan felelősséget jelentenek. – Ez a 17 millió forint nagyon jó helyre került és jó célt szolgál, hiszen szinte teljesen megújulnak az intézmény belső terei – emelte ki a városvezető.