Fotók: Hegyi Dóra és Lendvai István

3D fotózással örökítették meg a Gizella-kápolna emeletén lévő diadalív pillérfőinek sárkányfiguráit is. Az egykor pompás, mára erősen pusztult felületű kőfaragványon alig lehet észrevenni a kőlevelek között megbújó sárkányokat – ezután digitálisan is őrzik majd a 13. századi faragványok jelenlegi állapotát, emellett 3D nyomtatással másolatokat is készítettek, így a 800 éves alkotásokat testközelből is megismerhetik a Work in Progress (WIP) programsorozat látogatói.