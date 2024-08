Augusztus 23-án különleges pillanatok tanúi lehettünk: Európa egyik legnagyobb szerkezeti állványát ugyanis hamarosan elbontják, s a hozzá tartozó liftet utolsó alkalommal próbálhatta ki a nagyközönség. A nap egyik felemelő pillanata volt, amikor Udvardy György veszprémi érsek a felvonóval annak legutolsó útjára indult. Érsek atya a liftből kiszállva megcsodálta a páratlan panorámát, és elégedetten konstatálta, hogy a vár felújításának jelenlegi szakasza lezárult. Hálát és áldást mondott, hogy a lift használata közben nem történt baleset és beteljesítette a feladatát.

A térállvány szerkezete 2022 tavasza óta állt Veszprém szívében

Fotó: érsekség

A térállvány szerkezete 2022 tavasza óta állt Veszprém szívében, segítve a várnegyed újjáépítéséhez szükséges anyagok és munkások szállítását. Az építmény több mint 40 méteres magasságával, meghaladva egy tízemeletes ház magasságát, a várhegy ikonikus részévé vált. A szerkezet tehermentesítette a Vár utcát és az Óváros teret, így biztosítva, hogy az anyag- és munkásforgalom ne okozzon torlódásokat a szűk utcákban.

A térállvány nemcsak a munkálatok során, hanem a lakosság számára is egyedülálló élményt nyújtott. A felvonót augusztus 23-án még utoljára megnyitották a lakosság számára, lehetőséget biztosítva arra, hogy a regisztrált látogatók is élvezhessék a magasból nyíló kilátást, mielőtt az építmény végleg eltűnik a várhegy oldalából. Igen mozgalmasra sikerült a nap, hiszen több mint háromszázan próbálták ki a felvonót. Akadt, aki kétszer is liftezett, mások a kilátástól ámultak, mindenki jól érezte magát, hangulatos, örömteli délután volt.

Fotó: érsekség

Érsek atya örömmel nyugtázta, hogy a felújítás anyagigényes szakasza mostanra lezárult, így a fennmaradó forgalom már más útvonalon is megoldható. Ennek köszönhetően a hatalmas szerkezet elbontása megkezdődhet, ami egy újabb mérföldkövet jelent a vár megújításának folyamatában.

A várnegyed megújítása az elmúlt évek során jelentős lépésekkel haladt előre, a Veszprémi Érsekség mindig is nagy figyelmet fordított a város történelmi és hitéleti örökségének megőrzésére. Udvardy György érsek atya vezetésével a projekt nemcsak építészeti szempontból, hanem a katolikus közösség számára is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a megújult várnegyed nemcsak kulturális, hanem lelki központként is szolgál majd.