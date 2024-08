A zeneiskola eddigi fúvóstanára, Haga Kálmán augusztus 16-án kezdte meg új megbízatását. Lapunk kérdésére elmondta, hogy a Járdányi Pál Zeneiskola tantestülete két fiatal pályakezdő pedagógussal bővül. Antal Alexa klarinét fő szakkal várja szeptembertől a furulyás, klarinétos és szaxofonos növendéket, míg Molnár Zsolt Péter szolfézst tanít majd. Ő egyébként tapolcaiként itt is tanult, majd Szombathelyen végzett egyházzene szakon. Új kollégaként érkezik Szombathelyről a Járdányiba Mészáros Renáta, ő zongorát fog oktatni.

Haga Kálmán (középen), a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola fúvóstanára lett az intézmény új igazgatója a korábbi vezető, Péni Béla nyugdíjba vonulása után

Haga Kálmán kérdésünkre azt is elmondta, hogy eddigi növendékei továbbra is jó kezekben lesznek, hiszen Haga Réka viszi tovább félállásban a trombitás és furulyás növendékek oktatását, míg a korábbi igazgató, Péni Béla óraadóként a kürtösök oktatását folytatja. Haga Kálmántól azt is megtudtuk, hogy nemcsak a zeneiskola, de a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar karnagyi szerepét is átvette Péni Bélától, s nem utolsósorban egy városi vegyes kart is irányít. A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola régi tanáraként, de új igazgatójaként nagy tervekkel vág bele az új tanévbe. Ebben minden bizonnyal segítségére lesz Tóthné Kovács Katalin – szintén új – igazgatóhelyettes. Mint mondta, szeptember 6-án a 14.30-kor kezdődő órabeosztással indult a tanév a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskolában, közel négyszáz növendékkel.