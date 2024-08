A HungaroControl lapunknak küldött tájékoztatása szerint a radart és a kupolát is fejlesztik a repülőbiztonság érdekében. Korábbi cikkünkben azt is megírtuk, hogy a régi, parabola formájú radart is már egy új szerkezetre cserélték, és ez kevésbé látványos, mint a korábban használt.

Olvasónk, Siebenfreud Bertalan fotósorozata az új kupola helyére emelését mutatja a Kőrisen lévő kilátóból.

Daruval a helyére emelték a radar védőburkolatát

Fotó: Siebenfreud Bertalan

A művelethez szélcsendes időre volt szükség. Az új kupola kicsit kisebb, mint a régi volt, de abban is hasonlít elődjére, hogy méhsejtszerű darabokból áll, amelyek nem egyforma méretűek, nem is szabályosak.