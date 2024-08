Szabálysértési aktája lenne mindenkinek a rendőrségnél? S a rendőrök éjfél után üzengetnek, 0.40-kor? Inkább arról van szó, hogy visszaéltek a hatóság nevével az adathalászattal vagy más trükkel próbálkozók. Az interneten rá is kerestünk az újságírónkat megkereső feladó számára, és kiderült, hogy sokan kaptak róla ugyanilyen tartalmú felszólítást. Semmiképp sem szabad a mellette szereplő linkekre rákattintani!

A rendőrség nevében keresték meg újságírónkat céges telefonján. A kéretlen üzenetek hívószámát mindig ellenőrizni kell, ha gyanús, érdemes letiltani, jelenteni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Még figyelmeztetik is egymást az emberek a neten, hogy ne dőljenek be ennek a csalásnak. Sok hasonlóról írtunk már mi is. Érdemes a feladó számát mindig ellenőrizni, a hatóságot, az intézményt, akinek a nevét felhasználják ilyenkor, közvetlenül megkeresni. Óvatosnak kell lenni, minden kéretlen üzenetet gyanúsnak kell tekinteni.