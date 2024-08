Évek óta az a gyakorlat a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor parkjában, hogy nem nyírják le az aljnövényzetet egyszerre, június végéig várnak ezzel. Így ugyan kissé vadon jellege van az arborétumnak, kevésbé tűnik rendezettnek, de ez épp így jó. Ez szolgálja a természet és benne a mi érdekünket is. Így ugyanis a bencések nemcsak a védett növényeket óvják, őrzik meg, hanem a rovaroknak lehetőséget adnak arra, hogy olyan helyre húzódjanak, amit később nyírnak le. Örökségüknek érzik a szerzetesek az öthektáros területet, és abban minden élőlénynek lehetőséget szeretnének adni az életre.

Baán Izsák perjel a bakonybéli arborétumban, ahol kiállításokat is szoktak rendezni a bencések

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Baán Izsák perjel szavai alapján a Teremtő szándéka szerint fontos a biológiai sokféleség, hogy környezetünk fenntartható legyen.

Az aljnövényzet nyírásának elhalasztása évről évre meggyőzi a szerzeteseket arról, helyes a gyakorlatuk, mert látják az eredményeit a történeti kertben.

A bencés testvérek és a bakonyi monostoruk parkjába látogatók örömére ciklámenek is nőnek náluk

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Hogyan őrzi meg a monostor a biológiai sokféleséget? Erről beszél Izsák atya a videóban, amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy Isten szándéka szerint fontos a természet sokféleségének megőrzése. A bencés monostor parkjában ezért – a Bakony szívébe látogató városlakóknak olykor csalódást okozva – nem nyírják le mindenhol a füvet, hanem hagyják, hogy a lágyszárúak virágozni tudjanak az öthektáros területen, el tudják hullatni magjaikat, ami új, védett növények megjelenését segíti, és a rovaroknak is kedvez. Idén, a testvérek nagy örömére, megjelent egy kosborfaj és több ciklámen is, tavasszal pedig – ahogy azt sokan személyesen is látták már az arborétumban – hóvirágmező borítja az egészet.