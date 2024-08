Ambrus Anett elmondta, hogy feladataik közé tartozik a tehetség gondozás, -fejlesztés. Így került a repertoárba a színjátszás: szerettek volna egy olyan tábort létrehozni amely a drámapedagógia, előadóművészet, színjátszás elemeire épül. 2018-ban Felföldi Gáborral (a Pannon Egyetem kulturális referense, a Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja) karöltve létrehozták a színjátszó tábort, amelyen egészen 11 éves korig vehetnek részt az érdeklődő gyerekek. A táborozók között akadnak olyanok, akik már több éve részesei a felejthetetlen kalandoknak, és akadnak olyanok is, akik már elmúltak 11 évesek, de még nem szeretnének az idősebb korosztállyal táborozni: ennek a tábornak a kapui előttük is nyitva állnak.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A foglalkozás évek óta nagy sikernek örvend, idén a résztvevők száma 17, közülük tizenketten a tavalyi táborban is részt vettek. Évente egyszer, nyáron szervezik meg, és öt napig tart, 8–16 óráig.

Az esemény alatt a gyermekek nemcsak a színjátszással ismerkednek meg, hanem olyan készségeket is fejlesztenek, amelyekre a hétköznapokban nem sok figyelmet szentelnek: beszéd- és hangtechnika, mozgástréning, szövegértés, helyes légzéstechnika. Nagy figyelmet szentelnek a fejlődésüknek, mind karakter, mind kommunikáció szintjén. Megtanulhatják, hogyan legyenek minden helyzetben magabiztosak, hogyan beszéljenek helyesen és érthetően,és az önbizalmukat is növelik.

A tábor vezetője Felföldi Gábor, és a többi táboroztató is szakember – drámapedagógusok –, így a gyermekek hatalmas tapasztalattal rendelkező emberektől tanulhatják el a színjátszás minden egyes apró fortélyát. Ezáltal az elején félénk, visszahúzódó gyerekek is magabiztosak lesznek a színpadon és azon kívül is. A feladatok segítségével problémamegoldó képességük is fejlődik.