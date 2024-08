– A Balaton olyan természeti és épített környezeti csoda, amelyre mindannyiunknak vigyáznunk kell. Így van ez Badacsonyban is, ahol a hegy, a Balaton-part és az épületek is már-már Magyarország megkérdőjelezhetetlen kulturális örökségéhez tartoznak. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Kisfaludy-ház, amely a magyar kultúrtörténet egyik egyedi helye, is fokozott védelmet kapjon. Ezért fordultam levélben Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, hogy segítsen abban a törekvésemben, hogy a Kisfaludy-házat fokozott védelem alá helyezzék. Most megkaptam a választ, a miniszter is megtesz mindent annak érdekében, hogy minél előbb műemlékvédelem alá essen, és védett műemlék legyen a jövőben is a Kisfaludy-ház. Ez fokozott védelmet jelent, és azt, hogy gyermekeink és unokáink is a magukénak tudhassák majd ezt a kulturális örökséget. Így tudjuk lépéről lépésre megőrizni a Balaton öröklött és természeti szépségét – mondta a miniszter.