Korábban is összegyűjtöttük már idén egy-egy hónap végén, mi mindenről írtunk a Bakony fővárosához kapcsolódóan. Január, február, március, április és május hírei után most következzenek a júliusiak a veol.hu cikkei közül, és szeretnénk ajánlani a bakonyi kisvárost a turisták célpontjának is.

Negyven éve léptették elő várossá Zircet, idén több eseménnyel ünnepli a település a jubileumot

Fotó: Rimányi Zita/Napló

1. Vezet a Mesélek a bornak

A 4S Street vezeti a zirci slágerlistát, azaz úgy is fogalmazhatunk, hogy a bakonyi kisváros kedvence a Mesélek a bornak című dal. A második az Omegától a Gyöngyhajú lány, a harmadik az Ismerős arcoktól a Nélküled. De ez a sorrend még változhat. Még lehet szavazni a negyvenes toplistára abból az alkalomból, hogy negyven éve léptették elő várossá Zircet.