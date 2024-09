Zene, játék, túrázás 1 órája

11 tuti hétvégi program kisgyerekes családoknak a Magas-Bakonyban

A Bakonyba jönnek most hétvégén a manók és a tündérek háznézőbe, de lakjaikat a családok is megtekinthetik, és kézműveskedésre várják őket mesterek búcsúi forgatagban. Túrázáshoz szintén toplistás helyeket ajánlunk túrázáshoz, például újra csobogó patakokhoz. Akár gyerekek, szülők is bringára pattanhatnak és a környék legszebb erdei kerékpárútját járhatják be szeptember végén.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Része az is a Pápateszéri Patakmalom Fesztiválnak, hogy a manóknak és a tündéreknek készített házak szépségét zsűri bírálja. A Kőris közelében lovak állatotthona mellett vezetnek a csodás túraútvonalak

Fotó: Rimányi Zita/Napló Pápateszéri Patakmalom Fesztivál A VII. Pápateszéri Patakmalom Fesztivált szeptember 26. és 29. között rendezik meg. Csütörtökön tartják meg a malomkupát. Pénteken 10 órakor kezdődik a szakmai nap, amelynek a malom a témája. A plébánia udvarán 18 órától koncertet ad a Con Spirito Quartet, 19 órától a helyi értékekről vetítenek le kisfilmeket. Szombaton 9 órakor indul túra a patakmalmokhoz. A szüreti felvonulás menetének résztvevői 12 órakor gyülekeznek a vásártéren. A felvonulást szüreti mulatság követi. Vasárnap 15 órától a helyiek előadják nagysikerű darabjukat, melynek címe: A helység kalapácsa újratöltve. Majd 16 órától a Téti Ifjúsági Fúvószenekar ad koncertet a plébánia udvarán.

Szent Mihály-napi búcsú Szent Mihály-napi búcsút tartanak Lókúton szeptember 29-én, vasárnap. Az ünnepi szentmise a Szent Mihály templomban 11.30-kor kezdődik. A sportpályán 11 órától lesz kis- és nagyringlis, céllövölde. Délután, 14 órától kézművesek várják az érdeklődőket, lehet csuhézni, gyertyát készíteni, vesszőt fonni, fára festeni, bőrből ékszert készíteni. A veszprémi Erkel Ferenc Fúvószenekar térzenéjét 15 órától lehet meghallgatni. "A falu napja mindig is a búcsú volt. Ez az a nap, mikor mindenkit hazavárnak és a vendégeket szívesen látják. Ezért nálunk ne keressétek a falunapot, mert a sok kikapcsolódásra invitáló program mellett a búcsú a mi kiemelt ünnepünk. Ezen a napon összeér a múlt a jelennel. Felidézzük a régi idők búcsúinak hangulatát és a népművészek által bemutatjuk, hogyan élnek tovább hagyományaink manapság. Ezen a napon ismét gyerek lehet mindenki, az is, aki nem a szülői házhoz érkezik. Légy a vendégünk, ülj fel a ringlisre, és engedd, hogy visszarepítsen az időben! Egyél egy vattacukrot, kakasos nyalókát, válassz búcsúfiát a kézművesek portékáiból! És ami a legfontosabb: találkozzunk, beszélgessünk, köszöntsük az ismerős és még ismeretlen arcokat!" – így invitál az önkormányzat mindenkit az eseményre.

Piaci forgatag A termelői és kézműves vásárt a zirci piacon szeptember 28-án, szombaton délelőtt 8 és 12 óra között tartják meg. A fedett vásártér a Reguly-múzeum kertjében található meg. Szent Gellért szülőföldjéről érkeznek muzsikusok remetesége helyszínére, az ország egyik legrejtettebb völgyébe Az Itáliából majd a magyar királyi udvarból elinduló, európai formátumú tudós és szellemi embert az ország egyik legrejtettebb völgyében megérinti a genius loci, a hely szelleme, majd hét év csendes, magányos élet után tovább folytatja keresését a teljesség felé, de itt hagyja lelkének máig kitapintható lenyomatát. Szent Gellért Bakonybélbe vonult vissza egy évezrede, ahol idén is különleges ünnepséggel, zenei hálakifejezéssel emlékeznek rá. A bencések látogatóközpontja, a szerzetesek kertje akár gyerekeknek is érdekes látnivalókat ígér, és az esti koncerten ingyenesen lehet részt venni.

Kutatók új felfedezései a Magas-Bakonyban A Kutatók Éjszakája országos programsorozatához csatlakozva a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban szeptember 27-én, pénteken 18 órától Zirc környékének természeti értékeiről lesz szó az újabb kutatások tükrében.

Szarvasbőgés-túrák A Szelfi Off Túra csoport szeptemberben minden pénteken és szombaton, ameddig a bőgés tart, szarvasbőgéstúrákat szervez. Bakonynánáról 19 órakor indul a csoport a különleges hangokat meghallgatni.

Előzetes jelentkezés szükséges. A kalandorok bakonyi bakancslistája és a helyiek toplistás rejtekhelyei A szurdokok és a betyárok földjeként ajánlja az Aktív Kalandor oldal a Bakonyt és 12 bakancslistás látnivalóra hívja fel a kirándulók figyelmét. Kíváncsiak voltunk, az itt élők is ugyanezeket a helyeket kedvelik-e leginkább. Részben igen, de ismernek kevésbé felkapott rejtekhelyeket is, amelyek szintén izgalmakat és mesés látványt ígérnek.

Szépalmát az ország egyik legszebb birtokának választották

Fotó: Rimányi Zita/Napló Szépalma hivatalosan is a legszebb ménesbirtok Szépalma nyerte el a Magyarország Legszebb Birtoka címet állattenyésztő kategóriában. Szépalmapusztán a legelők körüli sétaút szép látványt nyújt, azt sok erre kiránduló élvezi. Az országos kéttúra útvonala mellett van az állatotthon.

Jelentjük, újra csobognak a patakok A nyáron alig folydogáltak, több helyen kiszáradtak a Magas-Bakonyban a patakok. A nemrégiben leesett rekordmennyiségű eső hatására azonban újra kedvesen csobog a Cuha, a Gaja és a Gerence.

A Cuha újra csobog, érdemes a bakonyi patak partján túrázni

Fotó: Rimányi Zita/Napló Kéktúrázás a Bakony egyik gyöngyszemének számító szakaszon Az Országos Kéktúra útvonalán található és Bakonynána felől is megközelíthető a Római-fürdő, ahol a Gaja-patak egy szurdokba szorul, amelyben több lépcsőn keresztül, vízesésszerűen folyik le.

Bringázás a Magas-Bakonyban Az Év Erdei Kerékpárútvonala döntősei közé a Bakonybél és Farkasgyepű közötti szakasz is bekerült. A Bakony-hegység legmagasabb részének, az úgynevezett Öreg- vagy Magas-Bakonynak a megismerésére hívogat. Számos csodás látnivalót fedezhetnek fel az erre járók.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!