Idén ünnepli 75. évfordulóját a Pannon Egyetem, ebből az alkalomból számos izgalmas programból álló ünnepi hetet tartanak szeptember 23-26 között. Az eseményen az egyetem egykori és jelenlegi oktatói és hallgatói is részt vehetnek. 25-én, szerdán 14 órától egyetemi sportnap veszi kezdetét, ahol az egyetem szakjai csapatokba rendeződve küzdhetnek meg egymással. Erre az időszakara oktatási szünetet rendeltek el. 26-án, csütörtökön 10:45-kor kezdődik a jubileumi ünnepség, délután pedig elkezdődik a véget nem érő szórakozás: lesz zene, tánc és még torta is! Ezen a napon rendezik meg a kutatók éjszakáját is, melyen több mint hatvan izgalmas, tudományos kiselőadással várják az érdeklődőket.