Az első könyveket Siófokon, Balatonalmádiban, Alsóörsön és Keszthely környékén hagyták el annak érdekében, hogy a szeptemberi meleget élvező gyerekek és szülők figyelmét felhívják az olvasás jótékony hatásaira – áll a Balatoni Turizmus Szövetség közleményében.

Az akcióba bevonták a balatoni mesehőst, Füred Kapitányt is, aki egy levelet is hagyott a könyvek mellett. „Ezt a könyvet szándékosan veszítettem el. Ha megtaláltad, olvasd el, majd veszítsd el Te is!” A levélben felhívják a szülők figyelmét az olvasás jótékony hatásaira: "Lassan itt a rossz idő, gyermeked jóval kevesebbet lehet a szabadban, de a könyvek segítségével, a képzelet szárnyán ilyenkor is utazhat, ha izgalmas olvasnivalót adsz majd a kezébe” - áll a balatoni mesehős, Füred Kapitány levelében.

A szülők figyelmét arra is felhívják, hogy nemcsak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is érdemes többet olvasniuk. Több kutatás azt bizonyítja, hogy napi 6 perc olvasás 63 százalékkal csökkenti a stresszt.

A mesehőst kitaláló turisztikai szakemberek elmondták, hogy a könyvek mellé olyan kiadványokat is tettek, amelyek bemutatják azokat az érdekes helyeket, amelyeket ősszel is érdemes felkeresni. Ezek jelenős részét a VisitBalaton365 oldalán is megtalálják majd az érdeklődők. Az oldalon több mint ezer olyan okot sorolnak fel, amely miatt a következő hónapokban is érdemes a Balatonra jönni.

A kisebb gyerekeknek és szülőknek szóló hírek, események pedig megjelennek majd a www.nyitottbalaton.hu oldalon, amely leginkább arra fókuszál, hogy a családok számára bebizonyítsák, a Balatonon ősszel is végezhető szabadidős sportok valóban oldják a stresszt. A kirándulásnak, a szabadban való tartózkodásnak valóban vannak jótékony hatásai a testi-lelki egészségre, éppen ezért minden évszakban érdemes lehet a Balatonra utazni.