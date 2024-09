A Balaton északi partján, a révfülöpi Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötőben tették vízre a magyar hajózás egyik legkülönlegesebb műtárgyát a Mathias Corvinus Collegium és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésének eredményeként.

A Szent Jupát ünnepélyes vízre helyezését követően Fa Nándor és Gál József megcsókolta a hajótestet

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A vitorlás ünnepélyes vízre bocsátásának alkalmából mondott köszöntőjében Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója elmondta, hogy a kollégium célja az is, hogy a fiatalok megismerjék a Balatont, annak élővilágát, a vitorláskultúrát.

– Sokat hallunk a különböző veszélyeztetett állatfajokról, az antarktiszi csodákról, miközben itt van nekünk a Balaton, amely nekünk legalább olyan fontos, sőt, sokkal fontosabb kell legyen, mint bármi más a földön. Ezt szeretnénk megismertetni a fiatalokkal – mondta a főigazgató, majd beszélt arról is, hogy Fa Nándor A Szent Jupát 700 napja című, gyerekeknek szóló könyvét annak idején még ő olvasta, mostantól a gyermeki izgulhatják végig a történetet.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója arról beszélt, hogy a múzeum tárgyainak többsége raktárakban van elhelyezve, fontos a megőrzésük, de egy hajó a vízen van a legjobb helyen.

– Célunk, hogy időről időre bizonyos járműveket a közönség elé tárjunk, ezért újítjuk fel az Ikarusokat és közlekedünk velük időszakonként, és ez volt az indíttatás, amiért Fa Nándorral közösen gondolkodva kitaláltuk, hogy a természetes közegébe kerüljön vissza a hajó. Ehhez az MCC révfülöpi kikötője biztosított helyet. A 31 láb hosszú hajó ma már a Balatonon sem számít túl nagynak, hőskölteménybe illő történet volt ezen eltölteni két évet. Gyermekként ismertem meg én is Fa Nándor említett könyvét, a Covid alatt pedig a Kalandjaim a Föld körül című kötetét olvastam a gyermekeimnek – emlékezett a főigazgató, hangsúlyozva, hogy ezt a történetet minden fiatalnak meg kell ismernie. Szeretnék, ha azt egy kiállítás keretében átadhatnák mindenkinek.

A földkerülő vitorlázó, Fa Nándor hajóépítő emlékezett arra, hogy közel negyven évvel ezelőtt már csobbant a hajó a Balaton vizében. – Számunkra ez egy életút, az az időszak kitöltötte az életünket. A Szent Jupát bő kétéves útja pedig az egész életemre kihatással van, és a következő éveimnek is szerves része lesz. A kapcsolatunk is ennek megfelelő, eleinte sokan szerették volna, ha mi nem szerettük volna egymást, nem tudom, miért, de ennek ellenére mi nem így éreztünk és támaszkodtunk egymásra. Jó volt a kapcsolatunk, az is maradt, és örömmel állunk ma itt Józsival – mondta Fa Nándor. Nagy dolognak tartotta, hogy most újraélhetik az élményeiket a vízre bocsátás kapcsán.

A Szent Jupát 1985. szeptember 26-án indult el Föld körüli útjára, a fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel. Ők voltak első magyarok, és a Szent Jupát volt az első magyar vitorlás, amely megkerülte a világot. A hajó a vitorlások védőszentjéről kapta a nevét. Fa Nándorék Abbáziából (Opatijából) indultak, amely akkor Jugoszláviához tartozott. A horvát kisvárosból a Gibraltári-szoroson át érték el az Atlanti-óceánt, majd megkerülték a Jóreménység-fokot. Az Indiai-óceánon felborultak, de sikeresen folytatni tudták az utat. Az argentin partoktól keletre aztán ismét felborult a hajó, olyan erős viharba kerültek, Fa Nándor is a vízbe zuhant. Végül a sokat látott vízi jármű fedélzetén 1987. szeptember 12-én értek vissza Opatijába.

Gál József hajóvezető-oktató és mérnök beszédében arra emlékezett, hogy a 80-as években született meg kettejük álma.