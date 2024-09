Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője elmondta: a büntetés-végrehajtás saját buszai biztosították a munkatársak kijutását a Margitszigetre, ahol a munka éjszaka sem állt le. - Kollégáink két műszakban töltik a homokzsákokat, azokkal "védművet" alakítanak ki a futókör vonalán. Munkájukat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és civil mentőszervezetek szakemberei koordinálják – tette hozzá. Kiemelte: a börtönön kívüli árvízi védekezésben a személyi állomány tagjai mellett most már a fogvatartottak is részt vesznek, miközben sokan az intézetek falain belül továbbra is segítik az árhullám megfékezését homokzsákok töltésével.

A Margitszigeten kívül a büntetés-végrehajtás dolgozói és az önkéntes munkára jelentkező fogvatartottak az ország több pontján segítik a védekezést. A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak mintegy 17 ezer homokzsák megtöltését végzik az intézet területén belül, amelyeket az illetékes védelmi bizottság teherautókkal szállít el a zsákok rendeltetési helyére. Az intézet ezen felül külön intézkedéseket tesz a saját védelme érdekében is: a börtön a Duna-parthoz legközelebb eső részén védvonalat épít, a dolgozók és fogvatartottak homokzsákokkal erősítik meg a területet – jegyezte meg. Hozzátette: Sopronkőhidán az Ikva-patak áradása miatt kellett a segítség, rövid időn belül csaknem ezer homokzsákot töltöttek meg a bv-s dolgozók és a fogvatartottak, majd azokat átadták a Soproni Védelmi Bizottságnak.

Szerda reggel az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből tíz "alacsony biztonsági fokozatú" fogvatartott tölti a homokzsákokat Hartán, a gáton, felügyelők kíséretével; továbbá a pécsi börtönből tízen Dunaszekcsőn közreműködnek a védelmi feladatok ellátásában - sorolta Makula György.

Megkerestük a Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetet, hogy a veszprémi fogvatartottak részt vesznek-e valamilyen formában az árvízi védekezésben. Amint válaszolnak, a cikket frissítjük.