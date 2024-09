Mészáros Zoltán, a hétvégi rendezvény ügyvezető igazgatója köszöntőjében egyebek mellett azt mondta, az olasz konyha, mely szavai szerint a nemzetközi gasztronómia anyahajója, többet tud annál, amit a világ tud róla. Manuel Jacoangeli, Olaszország magyarországi nagykövete kiemelte, meghatározó szerepet tölt be a gasztronómia a kultúrában. A mostani rendezvényen bemutatják az olasz konyha és borászat legjavát, ízelítőt adnak az itáliai életérzésből és stílusból is.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Porga Gyula, Veszprém polgármestere rámutatott, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program felhelyezte Európa térképére Veszprémet és a régiót, mely így ismert lett nemzetközi szinten is. – A mostani rendezvény is jelzi, a tavalyi kiemelt év után is van folytatás, fogalmazott.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója szintén a tavalyi program folytatását emelte ki, majd üdvözölte, hogy a mostani rendezvényen bemutatkozik a szlovéniai Nova Gorica is, mely szintén jelzi a fesztivál nemzetközi jellegét. Károlyi Zsuzsanna, a rendezvény fő támogatója, E.ON Hungária Csoport márka- és marketingvezetője a rendezvény kapcsán az olasz életérzést és a fenntarthatóságot emelte ki. Az eseményt a VeszprémBalaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa örökségeként, az Olasz Külkereskedelmi Intézet társszervezésében, az E.ON Hungária Csoport fő támogatásával szervezik meg. A fesztiválon az olasz és a magyar gasztronómia legjavából adnak ízelítőt, kitűnő italokat kínálnak, a jezsuita kolostorban esténként Michelin-csillagos olasz séfek különlegességeket főznek.