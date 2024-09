Porván már 1982-ben készített faluriportot a Napló, akkor is azt emelte ki kollégánk, hogy kincseket rejtő kistelepülés. Mai lakói meg vannak róla győződve, hogy egy hely nagyságát nem a mérete határozza meg, szeretik ezt az idézetet emlegetni, és abban is biztosak, hogy náluk csodák kezdődnek. Pethő Józsefné Julikával, aki nyugdíjasként költözött Porvára, Spányikné Bauer Mónikával, aki őseihez hasonlóan itt nevelkedett, és Veinperlné Kovács Andrea polgármesterrel beszélgettünk szeretett lakhelyükről. A községről megjelent cikkeket emlékkönyvben őrzi a faluvezető, hogy más is láthassa később is, mi mindent megéltek helyben. Egyébként már 2006 óta van posztján. Az ingatlanosok kedvence, ha Porván valakinek megmutatnak egy házat vagy telket, mindig arra kérik, hogy legyen ott, mert annyira lelkes rajongója falujának, hogy őszinte elragadtatása elvarázsolja és egyben meggyőzi a potenciális vevőt.

A Porvára érkezőket kedves dekoráció fogadja, általában évszakonként változik a településnév betűinek környéke

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Beszélgetőpartnereink megmutatták a falu főutcájáról régen készült fotót a macskalépcsős, azaz büszke, mintázott oromzatú házakkal, amiket azóta modernizáltak. Felelevenítették, hogy Mária Terézia egykor hat sváb családot telepített a községbe, és a XX. században volt olyan időszak, amikor szinte minden helybeli németül beszélt. Ma már ritka, hogy idősek ezt megteszik egymás közt. A hagyományokat viszont többek közt receptkönyvekben és a napi konyhai gyakorlatban is őrzik.

A lottóötösnél is többet érő érvek

– Amikor ideköltöztünk a párommal, azonnal meghívtak minket a nyugdíjasklub találkozójára. Ez rögtön pozitív élményt jelentett. Ez többet ér a lottóötösnél, s főleg az, hogy jó ide hazajönni. Amikor a környéken házat kerestünk, és először jöttünk el ide, mindjárt azt gondoltuk, hogy jó itt lenni. Ritkán hatja át ilyesmi idegen helyen az embert, és minket már csaknem tíz esztendeje ez az érzés tölt el. Porva pici, szép és rendben fejlődik. Amikor távoli ismerőseimnek a porvai programokról mesélek, arról, mi minden történik itt, nem akarják elhinni, hogy a mintegy ötszáz lelkes településen ez lehetséges. A helyiek kedvességéért, segítőkészségéért is sokan irigyelnek. Szerintem a jó hangulat a falu vezetőjének köszönhető, és ennek a közegnek a megteremtése nem a pénzen múlik – mondta el Julika.