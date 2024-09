Az iroda vezetője, Böröndy Tamás elmondta lapunknak, hogy a 2024-es nyári szezon összességében eredményes volt.

A Tourinform Iroda és a Rendőrkapitányság a Tavasbarlang elé is kitelepült a turisták segítése érdekében

Fotó: iroda / Forrás: Napló

- Az előző évekhez hasonlóan, idén is lehetőségünk volt helyi diákok foglalkoztatására az iroda információs munkájának segítése érdekében. Két helyi fiatal, Sebestyén Fanni és Polgári Dániel segítette kitűnően munkánkat, ők a Tavasbarlang Látogatóközpont környékén és a Fő téren álltak az érdeklődő turisták rendelkezésére. Immáron harmadik éve a Rendőrség is „beköltözött” nyárra irodánkba, mivel Bűnmegelőző és Áldozatsegítő Pontként is működtünk júliusban és augusztusban. A Tapolcai Rendőrkapitányság iskolaőreivel és diáktolmácsaival biztosította a lehetőséget, hogy az idelátogatók esetlegesen felmerülő problémáit orvosolni tudjuk.

A nyári hónapokban közel 3200-an keresték fel személyesen irodánkat és a külső információs pontunkat. Ezen időszak alatt 800-at is meghaladta a telefonos és e-mail-es megkeresések száma. Külföldről legtöbben Németországból, Lengyelországból és Csehországból érkeztek, de idén jelentős mértékben emelkedett az Olasz-, Spanyol- és Franciaországból, illetve déli szomszédjaink, Horvátország és Szlovénia irányából érkező látogatók száma. A legtávolabbi vendégünk idén Új-Zélandról érkezett Tapolcára – mondta az irodavezető.

Diákjárőrök, diáktolmácsok segítettek

Molnár Andrása Tapolcai Rendőrkapitányság rendőr őrnagya összefoglalójában arról beszélt, hogy a Bűnmegelőzési Minicentrum és Áldozatsegítő Ponton diáktolmácsokkal és iskolaőrökkel adtak jogi tanácsokat a bel- és külföldi turistáknak.

- A minicentrum szezonális működtetése során több száz betérő érdeklődőnek adtunk útbaigazítást, könnyen hasznosítható és kézzel fogható prevenciós tanácsokat, ajánlásokat kaptak tőlünk. Azokkal könnyen elkerülhették a szezonra jellemző jogsértéseket, például az alkalmi, strandi lopásokat. A személyes találkozásoknak köszönhetően könnyen elkerülhették az újdonságként jelentkező visszaéléseket, online csalásokat, felismerve az azokra irányuló kezdeményezést.