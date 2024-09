Sokan úgy gondolják, hogy nem dolguk a szemetük eltakarítása, ám mégis: hogyan veheti fel az önkormányzat a küzdelmet a szemetelőkkel szemben? Információnk szerint az illegálisan lerakott hulladékot elsődlegesen a kormányhivatalnak kell jelenteni, míg az önkormányzat jegyzőjének a kormányrendeletben meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására van lehetősége.

Illegálisan lerakott szemét Veszprémben

Fotó: olvasó

Müller Mihály, Veszprém sajtószóvivője arról tájékoztatta a veolt és a Naplót, hogy a felderítést az önkormányzat rendészei végzik, ám lehetőség van lakossági bejelentésre is, akár a Hulladékradar elnevezésű applikáción keresztül.

Azt is megtudtuk: az önkormányzat ismeri a problémát, amit az esetek többségében – ahogy a képeken is látszik – felelőtlen emberek illegális szemétlerakásának tartanak. Ez ellen elsősorban a tudatosság, a figyelemfelhívás növelésével, nem pedig büntetéssel szeretnének fellépni. Ha azonban ez eredménytelen marad, akkor – mint a csütörtöki közgyűlésen is elhangzott – akár a szelektív gyűjtőszigetek számának csökkentése is szóba kerülhet. Ezen azonban mindenki veszítene – mondták. Sajnálatos tény: ha nem derül fény az elkövetőre, akkor a közterületen lerakott illegális hulladék elszállítása az önkormányzatra vár.

Megtudtuk azt is, ha nem lehet beazonosítani az elkövetőt, akkor a szemetet annak az ingatlantulajdonosnak kell elszállíttatnia, ahová a hulladékot lerakták. Ugyanakkor szerencsés esetben bizonyítékként használni (és feljelentést tenni) akkor lehet, ha kamera áll rendelkezésre, ami az esetek többségében visszatartó erő.