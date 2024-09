Az öblítővizet az Ördögárokba engedték bele

– Itt egy időben négy jelentős kékfestő család dolgozott – mondja büszkén. – A Festő utca végén a Husvéth család, akik máig itt laknak Veszprémben. Ők öt generáción keresztül kékfestők voltak. Ott van egy tűzcsap, az volt a kékfestőkút, amiből a vizet vették a kékfestő anyagához, az áztatásához és öblítéséhez. Az most lezárt kút, de az indigós folyadékot, mérgező festőanyagot és az öblítővizet az Ördögárokba engedték bele, ami egészen az 1880-as évekig egy nyitott árok volt – idézi fel.

Meséli, hogy vannak olyan térképek, amelyen a Jókai utcát úgy mutatják be, hogy hidak vezettek át a másik oldalra. Ám 1884-ben az Ördögárkot beboltozták és lefedték, de a Jókai utca alatt ma is egy nagy árokrendszer fut végig egészen a Sédig.

– A város déli fennsíkjáról érkező esővizet levezető és az Erzsébet-liget, Színházkert alatt kiszélesedő Ördögárok egy nagy kanyarral az Anna-templomnál folyik bele a Jókai utcai szakaszba. A nagy esőzések jelentős törmeléket hoztak le ide és az 1803-as nagy árvíz megbontotta az Anna-templomban lévő piarista atyák kriptáját is, kimosta koporsójukat. Természetesen visszatemették őket, és ma is ott nyugszanak. 1747 és 1801 között tíz piarista atyát temettek el ide. Az altemplomban temetkeztek egészen addig. Templomuk csak 1836-ban készült el a várban – mondja Hajnalka, miközben mi tátjuk a szánkat mindezt hallva. – Addig ők látták el az Anna-templomnak a plébániai feladatait, és oda is temetkeztek – folytatja a levéltáros.

De kik voltak a híres veszprémi kékfestők? A Husvéth család volt a legjelentősebb, az ő üzemük működött a leghosszabb ideig, az 1830-as évektől közel egy évszázadig. Husvéth Lajos, az utolsó kékfestőmester tevékenysége azért is emlékezetes marad, mert hozzá járt tanulni és fortélyait ellesni Bódy Irén, a magyar textilművészet egyik megújítója. Velük párhuzamosan működött a Stoll család manufaktúrája a Séd északi partján, és Csikász Imre szobrászművésznek az édesapja is kékfestő volt, ugyanakkor Schweitzer Józseftől tudjuk, hogy az ortodox zsidók között is voltak kékfestőmesterek.