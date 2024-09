A csodájára járhat a világ egy-egy bakonyi váróhelyiségnek, erről nemrégiben is írtunk. A bakonybéli régóta a turisták kedvenc fotópontja, olyan, mint a tájház boltíves, oszlopos tornáca. A lókúti buszmegállóba régi asztal, hokedli, pad került, és kiakasztották falára a hímzett, a kalauzról és a bolondos buszozó Emeséről szóló falvédőt. Idézve mellettük a Kispál és a Borz dalának sorait az Emese a Lusta Kígyó Gyógyszertárban című számból. „Emese most már indul a buszod/Menj haza szépen, látszik, hogy tudod/Hogy meg vagy bolondulva/S holnap ne gyere újra, ne gyere újra”. A bakonykoppányi megálló pedig a napokban belülről egészen színes lett, olyan, mint egy elegáns nappali.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kíváncsiak voltunk rá, hogy ezeket a várakozó utasoknak szánt különleges helyeket miként őrzik, zárják-e estére, és a már működők rendben vannak-e, vigyáznak-e rájuk. A lókútiban a dédi konyhájának hangulatát teremtették meg és Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármestertől megtudtuk, hogy nem zárják, eddig semmi gond nem volt vele. Már tervben van a falu másik kőből épített megállójának átalakítása is. "Adta magát ez a két hely, ha már az ősök ilyen tágasra építették, akkor ne csak beállók legyenek, hanem valamilyen komfortosabb funkciót is töltsenek be. Azt gondoltuk, hogy nemcsak a helyiek, de az idelátogatók is örülnek egy kis emlékébresztő komfortnak" – fogalmazott a faluvezető.

Az Együtt Bakonykoppányért Egyesület, az Ebke készült el nemrégiben a bakonykoppányi megálló új berendezésével. Mucska Csilla Gizella egyesületi tag beszélt az előzményekről lapunknak. "Láttunk az országban pár hasonlót, megtetszett az ötlet. A miénk egy szép régi épület, azt gondoltuk, hogy itt a várakozás semmiképp se türelmetlenül vagy kellemetlenül teljen. Egy kényelmes olvasószoba érzetének megteremtése volt a cél" – sorolta. "Mindent bele, ami van" alapon álltak neki, és barátok, ismerősök bútort, lakástextilt ajánlottak fel otthonról, olyasmit, ami náluk nélkülözhetővé vált, és a szerencse alakította úgy, hogy színben mind összeillenek. Nem gondolják az egyesületi tagok, hogy az alig kétszáz lelkes, családiasan összetartó községben nem tartaná mindenki fontosnak, hogy olyan kedves kinézetű maradjon, mint most lett.