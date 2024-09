A programok látványos nyitóceremóniával kezdődtek, majd a gálaműsorra került sor, melynek adomány-jegybevételét a veszprémi Palotai család javára ajánlotta fel a Veszprémi Petőfi Színház.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A teátrum társulata nevében Oberfrank Pál Kossuth-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója és Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzsere köszöntötte a közönséget.

– Nagyon nagy izgalommal készültünk a mai napra, és ezúton is köszönjük, aki összeállította, rendezte, kitalálta, végigvitte, hiszen ez egy nagy közös ügyünk, amely most még nagyobbá növekedett azzal, hogy a harmadik ifjúsági fesztiválunk. Ezt most egy jótékonysági üggyel is összekapcsoltuk, és jellemző a veszprémi közösségekre, hogy össze tudnak gyorsan kapcsolódni, és olyan ügyek mellé állni, amelyek nagyon fontosak az itt élő embereknek, az itt élő fiataloknak – fogalmazott Kellerné Egresi Zsuzsanna.

– Ez a mostani fesztiválunk egy különös fesztivál, hiszen túl azon, hogy bemutatja a tehetségeket, meghívtuk arra a gyermekeket is, hogy tegyenek valamit, valami jót a gyermekek a gyermekekért. Ennek keretében meghirdettünk egy rajzpályázatot is, melynek címe az volt, hogy Mindenki tud segíteni – árulta el Oberfrank Pál.

Kellerné Egresi Zsuzsanna kiemelte: ha nem tudunk segíteni, ne bántsunk. Azonban segíteni nagyon fontos, ezért hívták a gyerekeket, hogy fogalmazzák meg ők a saját szívükből, lelkükből, hogy mit jelent az ő gondolataikban az, hogy valakinek segíteni. Szép rajzok születtek, több korosztály is indult óvodás kortól egészen a fiatal felnőttekig.

A rendezvényen beszédet mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, szerencsések a veszprémiek, hiszen olyan intézmények vannak a városban, mint a Petőfi Színház, ami lélekkel tölti meg a helyet, ráadásul az intézmény minden korosztályhoz tud szólni.