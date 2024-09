A 82-es főúton járók egész nyáron láthatták a cseszneki szerpentin pihenőjében, a várra szép kilátást nyújtó helyen leparkolt Mercedest – erről szeptember elején írtunk. Az oldala végigkarcolva, az eleje behorpadva, az egyik kereke leeresztve – ahogy képünkön látszik. Olvasóink jelzéseiből kiderült, hogy páran ott voltak, amikor május elején a baleset történt és azt épp a kerék defektje okozta tudomásuk szerint. Még akkor sikerült eljuttatni a megsérült járművet a parkolóba.

Május elején hagyhatták a balesetes Mercit a cseszneki szerpentin pihenőjében. A terület tulajdonosa intézkedhet elszállítása ügyében

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Azt tudtuk, hogy nem a cseszneki önkormányzaté a pihenő, ezért a Magyar Közúttól kértünk tájékoztatást. A válasz szerint nem tartozik társaságuk kezelési területébe. "Ennek ellenére a kapott információk alapján a terület tulajdonosát értesítettük a balesetes járműről, tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy intézkednek a gépkocsi elszállításáról" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

Az biztos, hogy eddig is el lehetett szállítani az út mentén hagyott autókat, de egy jogszabálytervezet szerint ennek folyamata hatékonyabban orvosolható és könnyebb lehet, felgyorsulhat és többe kerülhet a járműtulajdonosoknak a hanyagságuk. Hamarosan akár bontóba is szállíthatják az utakon 72 órára hátrahagyott járművet. Az új szabályozás bevezetését a Kisalföld cikke szerint az indokolja, hogy a közutak a lakott területen kívül gyorsabb haladást biztosítanak, soknál nincs közvilágítás sem, így amellett, hogy balesetveszélyesek a veszteglő kocsik, akadályozzák a közúti ellenőrzéseket, a túlméretes járművek haladását, és olyan út menti munkálatokat, mint a kaszálás, padka- és burkolatjavítás.

A lényeg a jelenlegi lehetőségeknél és a várható változásoknál is a forgalom biztonsága, a balesetveszélyes szituációk megelőzése. Ez a hónapokra a szerpentinnél hagyott Merci esetében nem indokol azonnali intézkedést, de arra is gondolni kell, hogy a hátrahagyott autók vonzzák a további illegális hulladékelhelyezéseket. A tapasztalatok szerint pedig trehányság, családi tragédia, munkahely elvesztése, haláleset és hagyatéki vita is közrejátszhat abban, miért marad közterületen hosszú ideig egy-egy roncs, vagy ott azzá váló jármű. S ilyenkor elsősorban nem az számít, hogy van-e rendszám az autón és érvényes-e még a műszakija, hanem az, hogy van-e engedély a tartós tárolására ott, ahol hagyták.