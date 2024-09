A Pannon Egyetem izgalmas, interaktív rendezvénnyel várta az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján. A program célja, hogy bemutassa a tudományos kutatásokat és eredményeket, miközben szórakoztató, játékos formában közelíti meg a tudomány világát.

A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a látogatók közvetlen kapcsolatba lépjenek a kutatókkal, és első kézből értesüljenek a legújabb tudományos felfedezésekről. Az est során a résztvevők izgalmas előadásokra ülhettek be – például a fenntarthatóságról és a tudományos kommunikációról –, amelyek nem csupán információval, hanem inspiráló gondolatokkal is gazdagították a közönséget. Az előadások során interaktív elemek is helyet kaptak, így a látogatók aktívan részt vehettek a programban, játékos kvízek révén tesztelve tudásukat a fenntarthatóságról.

Szabóné dr. Bárdos Erzsébet egyetemi docens A vegyész kobold egy napja című előadása lenyűgöző kísérletekkel hozta közel a fiatalokhoz a kémiát. A bemutatón a hallgatóság izgalmas, ötletes és szemet kápráztató kísérletek részese lehetett, amelyek bemutatták a vegyészszakma varázslatos világát. Előadásában nemcsak tudományos ismereteket osztott meg, hanem a kísérletek során a résztvevők aktív részvételére is számított, így a tanulás élménye valóban interaktívvá vált. Látványos, színes-szagos kémiai kísérletek által hozta közelebb ezt a tudományos tárgyat nemcsak a gyerekekhez, hanem szüleikhez és az idősebb közönséghez is. Mindezt úgy, hogy egy vegyész napját kísérhették figyelemmel. Ezek a kísérletek nemcsak szórakoztatóak voltak, hanem a kémiai reakciók megértését is elősegítették.