Hiszen a veszprémi vár az államalapítással egyidős – egyes források szerint még korábbi is lehet –, s fundamentuma a katolikus egyház, a főszékesegyházzal a Magyar Királyság első püspökségi székhelye, s a legrégebben alapított vármegye. Valamint Veszprémben kezdte meg működését a Magyar Királyság első egyeteme – mindez elég ok arra, hogy a veszprémi érsekség Szent Mihály-ünnepére érkező látogatók a bazilikából induljanak erre a bizonyos szubjektív tárlatvezetésre Porga Gyula polgármesterrel.

A város első embere nem vállalkozik történelmi fejtegetésekre, de nagy vonalakban azért felvázolja a fent említett tényeket, valamint azt, miként is emelkedett ki az akkori Magyarország más régiói közül Veszprém az aktív hitélet és a magas színvonalú oktatás révén. Az Árpád-kor volt a város első aranykora, emeli ki Porga Gyula, majd azzal folytatja: a következő kiemelkedő időszaknak a város történelmében a barokk kor számított. Azzal, hogy Volkra Ottó püspök megalapította a piarista gimnáziumot, az azt megelőző történelmi korokban megrogyott város ismét elindult a szellemi fejlődés útján. A piarista szerzetesekkel, a vonzásukban érkező tudományos elit ismét kiemelte Veszprémet a környező városok közül, s a vár mai épületeinek nagy része is ebben a virágzó korszakban épültek. A megkezdett munkát Padányi Biró Márton, majd az őt követő egyházi vezetők folytatták. Ma pedig Udvardy György érseknek köszönhetően ismét óriási vállalkozás színhelye a vár – köti össze a régi korokat a maival Porga Gyula, felidézve: összesen 18 történelmi épület újul meg a többéves beruházás ideje alatt. A vállalkozás különlegessége s egyben nehézsége is, hogy a felújítási munkálatokat egy időben végzik, hangsúlyozza, elismeréssel adózva a monumentális projekt elindítójának, Udvardy érseknek.

Porga Gyula személyes kötődése a főszékesegyházhoz igen egyszerű, tudjuk meg, ide jár vasárnap misére. Hozzáteszi, ebben az épületben minden alkalommal érezni az elmúlt korok súlyát és értékét. Összegezve mondandóját a polgármester azt emeli ki Veszprém történelméből, hogy sorsfordító pillanatokban olyan vezetője volt a városnak, aki egyben tudta tartani a közösséget, így biztosítva a fennmaradásukat.