– 2019-ben, amikor megalakult ez a képviselő-testület, volt bennünk némi félelem, hiszen nagy dologra készültünk, mert Magyarországnak is és a világnak is meg akartuk mutatni, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy a kulturális főváros programot levezényeljük – nyilatkozta Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Hozzátette: nagy nehézségeket okoztak a koronavírus-világjárvány miatti lezárások, de Veszprém állta a kihívásokat, a közösség erős városként működött. Az önkormányzat gyorsan reagált, a veszprémi vállalkozásoknak közvetlen anyagi segítséget tudott nyújtani.

– Ez lelkileg is nehéz volt – emlékezett vissza a polgármester, aki elmondta, a háború okozta gazdasági kihívásokkal, az energiakrízissel sem kalkulálhattak, miközben egy soha nem látott programra készültek.

– Ha a nagy egészet nézzük, akkor a kérdés mindig az: mentünk-e előre, erősödtünk-e közösségben, hozzájárultunk-e a jobb életminőségéhez? Az elmúlt öt évben igen. A veszprémiek azt várják el a veszprémi képviselő-testülettől, hogy a viták ellenére mindig megtaláljuk azt a közös pontot, amivel együtt tudunk továbblépni, és a különbözőségeket kulturált módon próbáljuk megfogalmazni – jelentette ki a városvezető.

A közgyűlésen egyhangúlag döntöttek arról, hogy Veszprém pályázik az Európa Sportrégiója 2026 címre. Hogy miért? Lendületben van a város a EKF-program után, de nemcsak a veszprémiek részéről, hanem a térségi együttműködésből is érezte Veszprém a folytatás iránti erős vágyat.

– Sokan kerestek meg bennünket, hogy jó lenne valamilyen módon folytatni, és a sport is alkalmas arra, hogy közösséget erősítsen. Minden adottságunk megvan ahhoz, hogy ebben is sikeresek legyünk, és nemcsak a cím elnyerésében, hanem a program végrehajtásában is. Elsősorban a közösségről, a tömegsportról, a mozgás öröméről és a prevencióról kell szólnia ennek a programnak, ezt állítjuk a fókuszba – mondta Porga Gyula.

Kiderült, jövő tavasszal kell benyújtani a tényleges pályázati dokumentációt. Alakult egy munkacsoport Kiss Balázs olimpiai bajnok vezetésével, akik már azon dolgoznak, hogy mi legyen az a tartalom, amivel megjelenik Veszprém az európai bírálók előtt. Valamikor a jövő év végén születik meg a végleges döntés arról, hogy 2026-ban viselheti-e a város ezt a címet.