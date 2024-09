Grőber József polgármester köszöntötte a megjelenteket a község önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Egyesület nevében.

Fotó: Tisler Anna

Ünnepi beszédében a betelepítés okát és történelmi hátterét is elemezte. Elmondta, Magyarpolánynak már van egy Kitelepítési emlékműve, és úgy gondolták, hogy a betelepítésről is meg kell emlékezni, mert így kapható teljes kép a múltról. Kifejtette: a betelepítésnek, így a magyarpolányinak is, három fő oka volt. A legfontosabb, hogy a török hódoltság után az ország gyakorlatilag elnéptelenedett, ezért a terület akkori tulajdonosa, a zirci apátság német ajkú telepeseket hívott be. Emellett a német örökösödési törvény kimondta, hogy minden vagyon a legfiatalabb gyermekre száll, így az idősebbek kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, hogy olyan helyet keressenek, ahol a megélhetésük biztosított. A harmadik ok, hogy a magyarokat igyekeztek megbízható német telepesekkel körbevenni, ezzel tompítva a lázadási szándékokat – mutatott rá Grőber József.

A település vezetője elmondta, a csónak formájú emlékmű a Dunán érkezett telepeseket jelképezi.

Nemcsak német ajkúak érkeztek, hanem szlávok is, akik hamar beolvadtak, elveszítették a kultúrájukat, de az „ics” végű családnevek ma is őrzik az emléküket.

Fotó: Tisler Anna

A polgármester Szent István királyt idézve kijelentette, hogy aki nem becsüli a múltját, nem érdemli meg a jövőt.

Az emlékmű előtti emléktáblát Grőber József és Meinczinger Attila, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke leplezte le.