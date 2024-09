– Amikor a kétezres évek elején egy, a Fideszen belüli felmérésen azt kérdezték, hogy kinek milyen karriercéljai vannak, én azt válaszoltam, hogy Pápa polgármestere akarok lenni. A célom valóra vált, a város polgármestere voltam 13 éven keresztül. Azt kívánom mindenkinek, hogy legyenek megfogalmazott karriercéljaik, és legyen meg az a támogatottságuk, adja meg nekik a Jóisten, hogy ezeket a célokat elérhessék. Ha elérték, akkor abban az elért szerepben tudjanak olyan szolgálatot teljesíteni, amire büszkék lehetnek. Erre a 13 évre és az azt megelőző 13 évre is büszke vagyok – mondta Áldozó Tamás.

Áldozó Tamás 30 éve dolgozik a városért

Fotó: Haraszti Gábor

Rengeteg jó emberrel dolgozhattam együtt

– Ha végigjárom ezt a várost, akkor mindenhol olyan változást látok, ami – mások mellett – az én akaratomon is múlott. Azt látom, hogy benne van a munkám ebben a városban, és az ott is fog maradni évtizedekig vagy még tovább. Azt kívánom másoknak is, hogy ez az érzés legyen meg nekik is, és lássák ezeket az eredményeket. Nemcsak az épített eredményekre vagyok büszke, hanem a sok emberi kapcsolatra, hozzáállásokra is, amiket kaptam. Most már szétválogattam, hogy azok közül melyik a hamis és az igaz, hiszen sokan most nagyon meztelenül állnak ki a mezőre, olyanok, akik előtte gondosan rejtették a valódi énjüket, de büszke vagyok arra, hogy rengeteg jó emberrel dolgozhattam együtt, tudtam nekik segíteni, ők pedig engem támogattak. Harminc éve választottak meg önkormányzati képviselőnek, 27 éves voltam, annyi, mint most a fiam. Büszke vagyok arra, hogy tagja lehetek annak a szűk közösségnek, amely felel ennek a városnak a jövőjéért. A saját felelősségemmel szembe tudok nézni, a tudásomat továbbra is fel tudom ennek a közösségnek a javára ajánlani, van erőm és energiám arra, hogy az új karriercéljaimat elérjem.

Fotó: Áldozó Tamás/Facebook

Látok veszélyeket és vannak félelmeim

Áldozó Tamás a jövővel kapcsolatban úgy fogalmazott, meglátják, hogy októbertől milyen kezdeményezésekkel találkoznak, hiszen most nem rajtuk van a sor, nekik reagálni kell a dolgokra.

– Látok veszélyeket és vannak félelmeim, de bízom benne, hogy ezek alaptalanok. Olyan jelenségeket vélek felfedezni, amiket én kategorikusan és következetesen távol tartottam a városházától, gondolok itt vállalkozókra és az igényeikre, olyan emberek feltűnésére, akik már a választási kampányban is szerepet vállaltak, és meglehetősen gyanús háttérrel mozognak az üzleti életben – mondta a leköszönő polgármester.