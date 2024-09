A Veszprémi Érsekség tudósítása szerint a főpásztor homíliájában kiemelte, Szent Gellértre emlékezünk ma, akinek életéből, cselekedeteiből Jézus Krisztus létmódja sugárzik.

Fotó: Menyhárt Máté / Forrás: Veszprémi Érsekség

Szent Gellért püspök a pogányok felé akart menni, hogy hirdesse Jézus Krisztus evangéliumát. Találkozott az evangéliummal, ami tüzes lelkűvé tette, indulni akart az életáldozat árán is. Életszolgálata tehát a tanítás volt. Népünket a krisztusi törvényekre akarta tanítani, ugyanakkor Szent István királyunk elhívta, legyen fiának, Imrének a tanítója. Micsoda felelősség ez, egy személy tanítójává lenni. Hozta a maga tudását, amit ő is a tanítóitól kapott, és vállalta a nép szolgálatát is.

Ez nem könnyű, óriási felelősség, nagy keresztet is jelent. Egy népet formálni, növelni Krisztus iránt, és mindazt, ami a közösség javát szolgálja, azt értékként állítani nem egyszerű feladat. Szent Gellért püspök vállalta azt az igazságot, ami Krisztusban van, ami képes lefejteni népről, nemzetről a rossz szokásokat, de képes a jókat kialakítani. A krisztusi embert tárta népünk elé és a szabadságra nevelt. Szent Gellértet látva a pedagógusi létnek ma is ez a lényege: a krisztusi ember szolgálata.

Elhangzott: a pedagógus azt szolgálja, ahogy a keresztségben újjászületik az ember. Felelőssé akarja tenni saját élete, döntései iránt, saját népe iránt. Krisztusi tanító és a jövőt szolgálja. Nem az ideologikus jövőt, hanem az isteni jövőt. A búcsúünnepe, amit ma ülünk, azért is fontos, hogy ünnepeljük magunkat is. Ünnepeljük azt, akik vagyunk, amivé Isten növelt minket, örüljünk annak, akik vagyunk. Így gyűjt egybe most az egyházunk. Örüljünk a közösségnek, egymásnak.

A szentmise végén adták át a Szent Gellért-díjakat. Arany minősítésű díjat vehetett át Valaczkai Judit (Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola, Ajka), Szabó László Miklós (Padányi Biró Márton Római Katolikus Technikum, Gimnázium és Általános Iskola, Veszprém), Páterné Kocsis Hilda (Szent Margit Római Katolikus Óvoda, Veszprém), László Szilvia (Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Keszthely), Tormáné Taál Ildikó (Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Keszthely), Szabóné Rózsa Ildikó (Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa), Putz Csabáné (Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Pápa), Kissné Cservenyák Judit (Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Veszprém), Molnárné Tóth Erzsébet (Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Veszprém), Tóth Andrásné (Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca), Bognár Ferenc (Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, Tapolca) és Kiss Gábor (egyházmegyei hitoktató).