– Jól sikerült a nap, hiszen több százezer forinttal tudtuk támogatni az alapítványt – mondta Réthi Imre. – Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, sok látogatónk volt, több mint félezer vendéget köszönthettünk. A rendezvény keretében nagyon szép hobbiautók érkeztek, de több Mustangot is meg lehetett csodálni. Újdonság volt a szexi autómosás is, ami nagy sikert aratott, ahogy Herczeg Balázs, alias Mókus bemutatóját is mindenki tátott szájjal figyelte. Aki kijött egy szép nyárbúcsúztató, benzingőzös napot tölthetett el nálunk. A visszajelzések nagyon pozitívak, tervezzük a folytatást, de még nem tudjuk, hogy milyen formában, ez már a jövő zenéje – fogalmazott Réthi Imre.

Több mint félezer vendég adakozott a menhelynek a nap során

Fotó: Haraszti Gábor