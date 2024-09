Ünnepség 1 órája

Az állandó veszélyben mi volt a szépség? – Bakonyi bányászok meséltek arról, miért volt tilos a „haragszomrád" (képgaléria, videó)

A bakonyi bányászok ma is viszik a lámpást, és nem eresztik el egymás kezét – szó szerint és átvitt értelemben is igaz mindkét megállapítás. Azt gondolják, ma már nem kell továbbadniuk tudásukat, mert manapság nem kell úgy dolgozni, ráadásul a föld alatt, ahogy ők tették, de összetartásuk ma is példa. Akár életüket is adták a másikért, s sajnos erre párszor szükség is volt.

Többen egyenruhában érkeztek a zirci bányásznapra, például Cziráki István és Czilli Tibor, és azonnal baráti beszélgetésbe kezdtek egykori társaikkal, akikkel máig szoros barátságot ápolnak. Szeiler János gépészeti művezető 35 évig dolgozott a föld alatt, és azért, hogy kérésünkre a bányászok kemény munkáját, az állandó veszélyt érzékeltesse, elmondta, hogy csak egy olyan évre emlékszik, amikor nem volt halálos áldozata feladatuknak. Ha mindent betartottak, akkor is előfordulhatott baleset. Ennek ellenére nem féltek sem az omlástól, sem a bezártságtól. Cziráki István és Czilli Tibor a zirci bányásznapon a Pintér-hegyi emlékhely előtt

Fotó: Rimányi Zita/Napló Kakuk Ferencet legendás összetartásukról kérdeztük. Ő ugyancsak 35 évig dolgozott a dudari bányában vájárként, és felidézte, hogy a fegyelmezettség mellett a mókázás jellemezte mindennapjaikat. Jó hangulatban, folyamatosan, összehangoltan, egymásra figyelve dolgoztak. Nem volt, lehetett „haragszomrád", annyira ügyelniük kellett minden mozdulatukra, mindegyiken életek múltak. – Szeretni kellett a munkánkat, ez a titok, az adott neki szépséget, hogy csak jó brigádokban, jó társakkal tehettük ezt – szögezte le. Kakuk Ferenc 35, Papp Lászlóné, Matild 25 esztendeig dolgozott a dudari bányában

Fotó: Rimányi Zita/Napló Papp Lászlóné, Matild arról beszélt nekünk, hogy korábban női bányászok is dolgoztak a föld alatt. Az ő idejében is lehettek ugyan bányászok, de akárcsak ő, több asszony is a felszínen állt a futószalag mellett. Negyed századon át válogatta ki a szén közül a palát és emelte ki a nagyobb köveket is.

Bányásznap Zircen Fotók: Rimányi Zita/Napló

A zirci bányászünnepet a helyi művelődési ház csapata szervezte meg, többek közt az Öreg-Bakony Barátai Egyesülettel összefogva, amely fotókiállítást rendezett a Pintér-hegyi bányászemlékhely tárnájában, ahol elnökükkel, Kotis Mihállyal és tagjukkal, Boros Dénessel beszélgethettek az érdeklődők. A rendezvény ünnepi megemlékezése keretében Kacsala István, Zirc október 1-jével hivatalba lépő új polgármestere mondott beszédet.

