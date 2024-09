A témahét célja: a gyermekek szemléletformálása, a belső motiváció kialakítása az állatvédelem iránt. A program különböző korosztályokat céloz meg, így a bölcsődéseket, az óvodásokat, az általános iskolásokat és középiskolásokat.

Nagy szeretettel, örömmel simogatták a gyerekek a labrador kutyát tavaly egy veszprémi iskolában a témahét keretében

Fotó: Kovács Erika/Napló / Forrás: archív

– A ma gyermeke a jövő felelős állattartója. Az Állatvédelmi Témahét és a Pedagógus Roadshow remek lehetőség arra, hogy a gyerekek és pedagógusok egyaránt megismerjék az állatvédelem fontosságát és gyakorlati lépéseit. Örömmel tapasztalom, hogy ilyen nagy az érdeklődés a szemléletformáló eseményeink iránt, és bízom benne, hogy ezek a programok hosszú távon is hozzájárulnak egy empatikusabb, állatbarát társadalom kialakulásához. Szeptember 28-án kezdődik az Állatvédelmi Témahét a budapesti Erzsébet téren, melyre minden érdeklődőt várunk, hangsúlyozta Ovádi Péter.

Koska Hedvig, az Állatvédelmi Témahét projektvezetője így fogalmazott: „A Pedagógus Roadshow népszerűsége jól mutatja, hogy a pedagógusok elkötelezettek az állatvédelem iránt, és szívesen sajátítanak el új módszereket. Célunk, hogy olyan tudást adjunk át, mely beépülhet a napi nevelésbe, oktatásba, ezzel segítve a gyerekeket abban, hogy már fiatalon tudatos és felelősségteljes állattartóvá váljanak. Kiemelkedő sikernek tekintjük, hogy egyetlen nap alatt több mint félezer pedagógus regisztrált a roadshow-ra, ami mutatja, egyre többen ismerik fel az állatvédelem-pedagógia fontosságát.”

Mint ismert, tavaly több mint 250 ezer gyermek vett részt a programban, idén a szervezők arra törekednek, hogy ezt a számot növeljék. Az idei témahét részeként egy új kezdeményezés is útjára indult: a Pedagógus Roadshow, amelynek célja, hogy motiválja és felkészítse a pedagógusokat az állatvédelem-pedagógia és az Állatvédelmi Témahét sikeres lebonyolítására. A Pedagógus Roadshow-t 17 helyszínen rendezik meg szeptember 5. és 26. között: Zalaegerszegen, Szombathelyen, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán, Kecskeméten, Dunaújvárosban, Egerben, Budapesten, Mosonmagyaróváron, Pécsen, Kaposváron, Szekszárdon, Esztergomban, Miskolcon, Debrecenben és Veszprémben. A roadshow célja, hogy térítésmentes állatvédelem-pedagógiai oktatásban részesüljenek a bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolában és gyermekotthonban dolgozó pedagógusok és szakemberek. Az esemény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Tekintettel a helyszínek korlátozott befogadóképességére, a roadshow-t online is közvetítik a szervezők, de az online részvételhez is szükséges a regisztráció. A rendezvény célja, hogy a pedagógusok olyan módszertani eszközökkel gazdagodjanak, amelyekkel integrálhatják az állatvédelmet az oktatásba.