Napjainkban a klímaváltozás mindenki számára érezhető. A munkahelyek is egyre komolyabban veszik a dolgozóknak nyújtott béren kívüli juttatásokat, és a munkatársak egészségének megőrzését. Felértékelődött tehát a foglalkozás-egészségügy jelentősége. Mindkét területen egyre több magánegészségügyi szolgáltatásból választhatunk országos szinten és a vármegyeszékhelyen is. Ezek a szolgáltatók jól tudják kiegészíteni, támogatni, sőt néhány esetben pótolni is az állami egészségügyi rendszert. A Veszprém Tv közéleti magazinműsorában egy Veszprémben is működő magánegészségügyi szolgáltató régióvezetőjét, Szilágyi Szilviát, és Szántó Tamás radiológus főorvost kérdezik majd arról, milyen korszerű diagnosztikai eljárások tudják segíteni a járóbeteg-ellátást, ezek milyen kapcsolatban állnak egymással, és hogy fontosak-e ezek a vizsgálatok az egészségünk és munkaképességünk megóvása érdekében. A szolgáltató 2017 óta jelen van a városban és folyamatosan bővülő kínálatot nyújt a térségben élőknek.

Akik azt mondják, hogy a klímaváltozás csak valamiféle kitaláció, azoknak néhány adatsorra hívja majd fel a figyelmét Kovács Győző meteorológus a műsorban. A mérések kezdete óta az elmúlt nyár volt a legmelegebb, egymást érték a hőségriadók, és már az éjszakák sem hoztak enyhülést. Volt olyan hajnal, amikor 23 Celsius-fokot mérhettünk. Erre persze lehet azt mondani: a nyarak mindig is melegek voltak, és azok is lesznek, azonban az is érdekes tény, hogy már az elmúlt tél és tavasz is enyhébb, vagy inkább melegebb volt, mint a korábbi években. Az elmúlt időszak időjárását elemzik tehát a szakértő segítségével a műsorban, és arra is választ keresnek a Beszéljünk róla következő adásában, hogy tényleg a magunk mögött hagyott forró időszak volt-e hátralévő életünk leghűvösebb nyara. A Veszprém Tv csatornáján Ridavics Pál szerkesztő-műsorvezető várja majd a nézőket.