A nap kiemelkedő eseménye volt a főzőverseny, amelyre az egész vármegyéből érkeztek csapatok, melyek finom, különleges ételeket főztek.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés elnöke méltatta az eseményt, amelyen sokan vettek részt a strandon, ahol a hangulatról Kovács Krisztián, ismert nevén Kiki vőfély a tőle megszokott szikrázó humorral is gondoskodott. Az elnök külön szólt a határon túli partnertelepülésekről, amelyek eljöttek a jó hangulatú balatoni eseményre. Mint mondta, ahogy most, a szombati nyárzárón is részt vett a vármegyei csapat a főzőversenyen, képviseltette magát a vármegye egy gasztronómiai családi napon is, amelynek keretében vashúsból készítettek ételeket Farkasgyepűn. Előbbi helyszínen második, utóbbin első helyezést értek el.

A csopaki gasztronapon a főzőverseny mellett kitűnő muzsikával, gazdag programsorozattal várták az érdeklődőket a szervezők. Így például voltak érdekes előadások és kirakodóvásár, ki lehetett próbálni a fazekasmesterséget, felléptek néptánccsoportok, zenekarok, a gyerekeket, kisgyermekes családokat különprogrammal várták.