A Köztéri Műalkotások Munkacsoport álláspontja - a szobor méretei nem feszítik a teret, hanem gazdagítják Köztéri Műalkotások Munkacsoport, aminek Brányi Mária alpolgármester az elnöke eljuttatta álláspontját szerkesztőségünkhöz Lugossy Mária: Időkapu emlékművének Szabadság térre történő felállításával kapcsolatosan. Szerintük a városok - így Veszprém is – élete és térhasználata is folyamatosan változik, mely változás az Óváros tér esetében is megfigyelhető, ha az elmúlt évtizedek térhasználatát végig gondoljuk. A térhasználat változás indikálhatja az egyes térelemek változtatását, esetünkben az emlékmű helyének újra pozicionálását. Úgy vélik: a szoborállítás szakmai kérdés, mely szakmai feladatot a Közgyűlés által létrehozott szakmai testület, a Köztéri Műalkotások Munkacsoport korrekt módon elvégezte. A közterületen felállításra kerülő képzőművészeti alkotások esetében helyszíni műbírálat is szükséges. A műbírálat szakértői az OMSZI NP Kft. felkérésére Monori Sebestyén és Szabó Tamás szobrászművészek voltak, az OMSZI-t Matiszlovics Tibor alkotóművészeti igazgató és Hidas Bence művészeti asszisztens képviselte. A Szakvélemény a Szabadság térre történő telepítést elfogadásra javasolta. A veszprémi Tervtanács és a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályán támogató véleményt kapott a szobor Szabadság térre való felállítása. Meggyőződésük szerint méltó környezete lesz a felújított szobornak, a térrendezés során végre valódi térré alakuló Szabadság tér, melynek tér funkcióját a központi elhelyezésű emlékmű tovább emeli. A szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményben arról is írnak, hogy a mű áthelyezésének többek között egyik mozgatója volt, hogy a korábbi helyszínen az emlékmű méltatlanul megrongált állapotba került, mely állagromlást az Óváros tér átalakult térhasználatával hozzák összefüggésbe. A Szabadság téren történő telepítés esetében, a tér használati funkciójából adódó megrongálódásra nem számítanak, amely körülmény az emlékmű életében markáns változást hoz. Álláspontjuk szerint – amit az építési fázisban már látható elemek megerősítenek – a szobor méretei nem feszítik a teret, hanem gazdagítják. A kapu forma jól érvényesül, több pozitív asszociációnak – időkapu, városkapu- adva lehetőséget. A pozitív viszonyulást erősítheti, az alkotás eredeti nevének - Időkapu - köztudatba történő átültetése is. Ugyanakkor rámutatnak, a téren kialakuló forgalomcsillapított vegyes zóna segíti a mű és néző közötti személyes kapcsolat kialakulását. A 2022. májusi ülésükön megfogalmazott véleményükön nem változtatnak, továbbra is hiszik, hogy az új helyszín méltó az emlékmű művészi és szellemi értékéhez, ezen a helyen hangsúlyos értékes eleme lesz az alkotás a veszprémi belvárosnak.