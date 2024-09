Már a tavalyi, ötvenkilencedik alkalommal megrendezett programot is óriási érdeklődés kísérte, ám az idei minden bizonnyal még azon is túltesz majd. Ez nem véletlen, a vidék egyik legszebb hagyománya a szüreti mulatság, a Badacsonyi szüret, amelyet ebben az évben hatvanadik alkalommal rendeznek meg. Az első, televízió által is közvetített rendezvényt 1964-ben tartották és a helyi borosgazdák, szőlészek munkájának ünnepe mit sem kopott hat évtized múltán. A vasárnapi fő attrakció, a szüreti felvonulás mellett, egyéb kulturális programokkal és nívós borokkal várják a látogatókat Badacsonyban.

A Badacsonyi szüret elmaradhatatlan kelléke a szőlőharang, amit a vasárnapi felvonuláson is láthatnak majd az érdeklődők

Fotó: Szijártó János / Napló

A rendezvény badacsonyi központjában már pénteken este gondoskodnak a szervezők a jó hangulatról. 18 órától játszóház lesz, 20 órától a Cimbaliband, 22 órától pedig a Dance zenekar muzsikál. Szombaton délután fanyüvő játékpark nyílik, 14 órától, 15 órától Rosta Géza gyerekműsora, 16.30-tól a Longstep zenekar koncertje szórakoztatja a nagyérdeműt a 18.30-kor kezdődő ünnepélyes megnyitó előtt. Itt a házigazdák nevében Krisztin N. László polgármester köszönti a vendégeket, magát a programot Latorcai Csaba államtitkár nyitja meg. 19 órakor ismét tánc következik, a Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes jóvoltából, majd 20.30-kor a Nyughatatlan zenekar, 22 órakor DJ Rádai lép színpadra.

Már a tavalyi, ötvenkilencedik alkalommal megrendezett Badacsonyi szüret programjait is hatalmas érdeklődés kísérte

Fotó: Szijártó János / Napló

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó szüreti felvonulás vasárnap (szeptember 8-án) 10 órakor indul Badacsonytomajról és a 71-es számú főút Badacsonytomaj és Badacsony közötti szakaszán halad végig. A színes forgatagot ezúttal is környékbeli települések képviselői, néptánc együttesek, legionáriusok, magyarországi borrendek, kopjások, huszárok és zászlóforgatók, tűzzsonglőrök, lovas fogatok, fúvószenekarok alkotják. A felvonulókat a Brassdance fúvószenekar fogadja Badacsonyban 11 órakor. A szőlőharang megáldását 12.30-ra tervezik a Badacsony Park színpadán, majd ugyanitt szüreti gálaműsor kezdődik. A napot és a hatvanadik Badacsonyi szüret programjait Hevesi Tamás 17 órakor kezdődő koncertje zárja.