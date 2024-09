Huszonhat előterjesztést tárgyaltak az ülésen, a képviselők többek között módosították a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, elfogadták a Volánbusz Zrt. első féléves beszámolóját és döntés született az energiahatékonysággal kapcsolatos pályázatok benyújtásáról is.

Utolsó ülését tartotta a jelenlegi képviselő-testület

Fotó: Haraszti Gábor

Az ülésen részt vett Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, aki az utolsó ülést vezető Áldozó Tamás polgármesternek és Unger Tamás korábbi alpolgármesternek ajándékkal kedveskedett.

A térség országgyűlési képviselője is méltatta a leköszönő polgármestert

Fotó: Haraszti Gábor

– Úgy gondolom, az elmúlt öt esztendő dicséretes minden képviselő számára, hiszen a város több mint tízmilliárd forintos beruházással látható fejlődésen ment keresztül. Áldozó Tamással 1998-tól 2011-ig dolgoztam együtt, jó kollégám volt, egy fiatalos lendületet hozott a város életébe, innovatív ötletekkel sok segítséget kaptam tőle, amit ezúton is köszönök. Unger Tamás alpolgármesterre is mindig számíthattam, ha közügyekről volt szó, ugyanez elmondható a hivatal munkatársairól, nekik is jár a köszönet. Az új képviselő-testületnek jó munkát kívánok, a fejlődés nem állhat meg, amennyiben igényt tartanak rá, felajánlom a segítségem – mondta a képviselő.

Áldozó Tamás 13 éven keresztül volt Pápa polgármestere

Fotó: Haraszti Gábor

– Ez volt az utolsó ülésem polgármesterként, köszönöm a pápaiaknak, a Jóistennek, a sorsnak, hogy ezt a munkát végezhettem. Amikor tőlem a kétezres évek elején karriercélt kérdeztek, azt mondtam, hogy szeretnék ennek a városnak a polgármestere lenni, ez nekem megadatott. Azt kívánom másoknak is, hogy amilyen karriercélt megfogalmaznak maguknak, azt érjék el. A következő képviselő-testületnek, polgármesternek jó együttműködést kívánok, bízom benne, hogy a város 2024-hez képest 2029-re legalább akkorát tud előrelépni, mint 2019-től 2024-ig – zárta búcsúbeszédét Áldozó Tamás.

Unger Tamás korábbi alpolgármestert is köszöntötte a képviselő

Fotó: Haraszti Gábor

Grőber Attila megválasztott polgármester úgy fogalmazott, bár Áldozó Tamással több ügyben voltak éles vitáik, ám azt senki nem vitathatja el, hogy a távozó polgármester szereti, tiszteli városát.