A shiatsumasszázs egy Japánból származó gyógyászati technika, akupunktúrás pontokat kezelnek ujjnyomással a hagyományos kínai és japán meridiánrendszerekben, tenyérnyomások, nyújtások és ringatótechnikák kíséretében.

850 ezer forintot gyűjtöttek a shiatsugyógyászok

Fotó: Luminosa Film

– A 24 órás shiatsut Haller Erzsébet alapította 2013-ban, ő sajnos 2015 óta nincs közöttünk, onnantól kezdve mi szervezzük az ilyen eseményeket – mondta Pákh Ildikó szervező. – Igazából ez egy jótékonysággal egybekötött baráti összejövetel. Nincs mögötte se egyesület, se alapítvány, minden évben egyszer, mindig szeptember harmadik hétvégéjén összejövünk, és tető alá hozunk egy karitatív rendezvényt. A shiatsukezelés során akupresszúrát, ujjnyomást használunk, nyújtásokat, ízületi kimozgatásokat. Leginkább mozgásszervi problémákra, de egyébként belső funkciózavarokra is nagyon jó, s a mentális állapotra is jótékony hatással van. Több dologban is eltér a többi masszázsfajtától, ilyen például, hogy nem kell levetkőzni, a foglalkozás ruhában történik, ami eleve komfortos. A másik pedig az, hogy nem egy masszázságyon, hanem a földön fekszik a páciens.

Ujjnyomással akupunktúrás pontokat kezeltek

Fotó: Haraszti Gábor

– A rendezvényt évente egyszer szervezzük meg, mindig más helyszínen, lényege, hogy 24 órán keresztül kezeljük a hozzánk érkező vendégeket, akik előzetes regisztráció után vesznek részt az eseményen. Az adományokat shiatsukezelésekkel háláltuk meg – tudtuk meg Kiss Zoltán shiatsugyógyásztól, a rendezvény házigazdájától. – A befolyt összeget mindig valamilyen alapítványnak, szervezetnek ajánljuk fel. Pápán sem volt másképp, igyekeztünk a beteg gyerekeknek minél több pénzt összegyűjteni. Nagy örömünkre 850 ezer forint gyűlt össze, melyet Schveighoffer Zita gyermekorvosnak, az alapítvány kuratóriumi elnökének adtunk át – tájékoztatott a shiatsugyógyász.