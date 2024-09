A növekvő gyermeklétszám miatt két új csoportot is indítottak. Új munkatársakkal is bővült az intézmény. Érkezett Lábas Rita, Malánics-Ruszkai Andrea és Schrantz Szilvia óvodapedagógus, Kocsis-Vágner Szimonetta és Veszprémi Dániel dajka, valamint Török Judit pedagógiai asszisztens. Az óvodában angol nyelvi, gyermekvédelem, környezeti nevelés és tehetséggondozás munkaközösség működik, valamint Csiszolatlan gyémántok, Csodabogár, Ép testben ép lélek, Kreatív kezek és Táltos tehetségpont. Az intézmény az Oktatási Hivatal Bázisintézménye és az Örökös Zöld Óvoda címet is elnyerte.