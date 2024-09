– Most már hagyományosnak tekinthető a Buszsimogató nevet viselő rendezvényünk, amely egyébként kapcsolódik az Európai Mobilitási Héthez, ennek az időpontjára szerveztük – mondta a helyszínen lapunknak Tujder Zoltánné, a V-Busz forgalmi vezetője. Hozzátette, a legapróbb rajongóktól kezdve érkeztek érdeklődők a szombat délutáni programra.

Az ötéves Bogi apukája és édesanyja is a V-Busznál dolgozik, így nem is volt kérdés, hogy ők is részt vesznek a szombati Buszsimogatón

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tujder Zoltánné szerint a gyerekek nagyon szeretik a buszokat, menet közben sokszor az autóbusz-vezető munkáját figyelik, ezért is találták ki, hogy vendégül látják az érdeklődőket a V-busznál. A Buszsimogató résztvevői felszállhattak a járművekre, megnézhették testközelből a buszokat. Sőt, be lehetett ülni a vezetőülésbe, meg lehetett nézni a motor részeit, hiszen a V-Busz műszakis kollégái is szívesen válaszoltak a jelenlévők kérdéseire.

– Azért szeretem a buszokat, mert apával mindig megyünk egy kört – mondta az ötéves Bogi, akinek az apukája mellett az édesanyja is a V-Busznál dolgozik, így nem is volt kérdés, hogy ők is részt vesznek a szombati Buszsimogatón a Haszkovó úti buszfordulóban.

Tujder Zoltánné hangsúlyozta, a szemléletformálás nagyon fontos, hiszen minél korábban el kell kezdeni a közösségi közlekedésre történő nevelést, ösztönzést, hogy ne az egyéni közlekedést részesítsék előnyben az emberek. Másrészt fontos az utasok komfortérzete ahhoz, hogy szívesen utazzanak buszon, jó emlékeket őrizzenek az utazásról, szívesen szálljanak fel a V-Busz járataira.