A veszprémi Tacsi Talit immár nyolcadik alkalommal rendezik meg, a rendezvény főszervezője, Enyedi-Csaba Eszter idén is sok újdonsággal készül. Lapunknak elárulta, lesz három kutyás előadás és egy rendőrkutyás bemutató. Emellett faültetést is tartanak: elültetik a Tacsi Tali Veszprém fáját Ovádi Péter országgyűlési képviselő, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, Halmay Gábor önkormányzati képviselő és Szabó Péter, a Veszprémi FC USE sportigazgatója segítségével, valamint a VKSZ jóvoltából. Mivel Eszter a Veszprémi Petőfi Színházban dolgozik, nem is volt kérdés, hogy a kollégák is megtisztelik jelenlétükkel a találkozót, a tervek szerint egy standdal is kitelepül a teátrum a Kolostorok és Kertek területére. Mindezek mellett lesz szépség- és ügyességi verseny, míg a zenei kíséretet Király Zsolt szkíta dallamdobbal fogja adni.

A Tacsi Tali Veszprém szervezője, Enyedi-Csaba Eszter Axel nevű kutyájával

Fotó: Tacsi Tali Veszprém

A főszervező hozzátette, most először zsonglőr-workshopot is rendeznek, valamint fellépnek a Veszprémi Légtorna és Légtánc Egyesület tagjai, továbbá műsort ad Frici bohóc.

– Ezúttal nem kategorizáljuk a szépségversenyt, viszont így is hat díjat és két különdíjat osztunk majd ki. Fontos, hogy ez egy jótékonysági rendezvény, most nem csak kiskutyáknak gyűjtünk, hanem egy két és fél éves kisfiúnak, az Olaszfaluban élő Fehér Örsi részére is, aki mozgásában korlátozva van – mondta Eszter.

A szombati rendezvényre öt egyesület települ ki: az Eszkuláp Állatvédő Egyesület, a Vahur Állatvédő Egyesület, a Kalandozások a Négylábúakért Egyesület, a Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány és az AutiSpektrum Egyesület. Továbbá állatorvosok is jelen lesznek a Kolostorok és Kertek területén.

Eszter kutyás árusokat is meghívott, lesz Lego-játszóház és élménykovácsolás, illetve kitelepül a rendőrség is, ráadásul a Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője, Ficsor Karolina Diána is részt vesz a zsűri munkájában, ami nem meglepő, ugyanis ő is egy tacskó boldog gazdija..

A találkozón Czink Vivien a felelős állattartásról tart előadást, míg Németh Nóra kisállat-fizioterapeuta pedig arról, hogy a tacskók életét milyen betegségek nehezíthetik. Vele lesz egy olyan gazdi is, aki elmondja, miként gyógyult meg a kiskutyája.