Az ügyben megkérdeztünk szakembert is, Sárkány Beáta, a nemesvámosi Fehér Holló Vadmentő Alapítvány elnöke kiemelte, nem depressziósak a kacsák, csak egész nyáron etették őket a strandolók mindenfélével, így nem lehet csodálkozni azon, hogy most is ott sétálnak a parton és ráülnek a plédekre. Beáta aláhúzta, pedig semmi mást nem szabadna kapniuk, mint búzát, kukoricát és napraforgómagot, illetve még ezeket sem, mert a kacsák találnak maguknak ennivalót. A kenyér, a kifli, a lángos és a hasonló ételek pedig nagyon károsak nekik, ráadásul így a víz is szennyeződik, vélekedett a szakember.