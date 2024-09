Még egyetemi évei alatt látott először sportrúdtánc-bemutatót Fekete Katalin, aztán egy tehetségkutató műsorban is felfigyelt egy hasonló előadásra. Kiskora óta sportol, jazzbalettel foglalkozott, majd néptáncolt, de azt gondolta, ez a sportág lesz neki az igazi, erre van szüksége. Amint kimondta ezt, érezte, hogy nagyon mély e téren a meggyőződése.

Fekete Katalin kétgyermekes édesanya, akinek kedvenc sportja a sportrúdtánc, de a légtornakarikán végzett gyakorlatokat is élvezi

Fotó: családi

Miért pont a sportrúdtáncot választotta? – adódik a kérdés, hiszen egyáltalán nem tűnik könnyűnek, és több tévhit szült már róla előítéleteket. Katalin válasza szerint iszonyúan nagy erő kell hozzá, ami az anyákra jellemző, és nagyfokú kitartásra, fájdalomtűrésre és hajlékonyságra is szükség van. Vannak napok, amikor minden gyakorlat jól megy neki, de olyan is, amikor egy elemet se tud igazán jól megcsinálni. Ez nem veszi el a kedvét kedvenc kikapcsolódási módjától. Nem adja fel, nem hagyja abba a gyakorlást, és mindig fejlődik, már tizenkét éve űzi ezt a sportot.

Fekete Katalin sportrúd- és légtornakarika-tréner: Vannak napok, amikor minden elem nagyon jól megy, van, amikor egyik se igazán, de ez nem veszi el a kedvemet

Fotó: családi

– Ez az a sport az, ami egy mai nőt képvisel, amiben hasonlóképp kiteljesedhet, mint a hétköznapokban. Ugyanis anyaként több fronton kell helytállnunk és erősnek lennünk, hatalmas kitartásra és rugalmasságra van szükségünk az élethez. Ez a sport nekem nemcsak a testemet fejlesztette, hanem bizony az önbizalmamat is növelte, és a hozzám járó gyerekeken és felnőtteken is látom a folyamatos fejlődést e téren. A sportrúdtánc az elmémet is átformálta, a testemmel együtt a gondolkodásmódom is rugalmasabb lett – hangsúlyozta az édesanya, akinek egy nyolc- és egy ötéves gyermeke van. Indokait hallva már nem csodálkozunk azon, hogy a sportrúdtánc után a légtornakarika használatába is belekóstolt, és számára az szintén szerelemprojekt lett. Folyamatosan képzi magát, a jóga különböző formái ugyancsak érdeklik.

Akár a természetben is élvezheti kedvenc sportját Fekete Katalin

Fotó: családi

Képzések, táborozások, kulturális események keretében tartott bemutatók révén szeretné népszerűsíteni sportágait és eloszlatni az azokkal kapcsolatos tévhiteket. Ugyanis nem erotikus mozdulatokról van szó, inkább a szertornához hasonlítható ez a műfaj, csak nem felemás korláton edzenek a sportolók, hanem egy krómrúdon vagy egy különleges vaskarikán, amit például egy fa ágára függesztenek fel. Akár a Bakony csodaszép tájain, és közben tündérnek érezhetik magukat.