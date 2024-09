A vízbiztonságot előtérbe helyező tanfolyamok végeztével résztvevő óvodás és hét-12 éves kor közötti iskolás gyermekek hétfőn vehették át okleveleiket.

Az vízbiztonságot szerzett gyerekeknek az okleveleket Dobó Zoltán és Hanzmann László adta át

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A kéthetes turnusokban Krachun Éva, Hanzmann László, Hetsey Pál és Cséri Bence tanította a gyerekeket úszni. A záróünnepségen Dobó Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket irattak be a szülők a tanfolyamra.

- Szerintem nem csak a mozgáskultúra és az általános edzettség szempontjából fontos, hogy tudjanak úszni a gyerekek, hanem a biztonság szempontjából is. persze, az, hogy valaki elvégzi a tanfolyamot, remek dolog, jöjjön jövőre is, de ez még nem azt jelenti, hogy vadvizeken és minden vízben szülői engedély és felügyelet nélkül lehet úszni. Biztosan jól érezte magát mindenki itt, barátságot kötöttek a gyerekek a sporttal, a vízzel és egymással. Jövőre is várunk benneteket, hiszen mindenki egy szinttel feljebb léphet. Itt jót lehet úszni, kihasználva ezt a gyönyörű strandot – mondta a polgármester és azt kívánta, hogy a tanévben is olyan jól érezzék magukat, ahogy az úszótanfolyamon.

Az oktatók közül Krachun Éva szólt a szülőkhöz és a gyerekekhez.

- Minden évben kíváncsian várjuk, hogy hány gyermek jelentkezik az úszás oktatásra. Örömmel látjuk, hogy minden évben nagyon sokan jöttök hozzánk. Ez kiváló lehetőség a városunkban, hogy helyben tanulhattok úszni. Minden gyermek fejlődését önmagához kell mérni, nagy siker számunkra, amikor egy már úszni tudó gyermek egyre biztosabban szeli a habokat, egyre jobb technikával úszik. Fantasztikus öröm, amikor egy kisgyermek az első héten azt mondja a vízbe menve, hogy neki víz nem érheti az arcát, de a tizedik napra már többet van víz alatt, mint felette – mondta az edző és megköszönte a szülőknek, hogy rájuk bízták gyermekeiket.