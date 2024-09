Augusztusban zárult le az Árpád utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárás, az eredményhirdetést követően pedig megtörtént a munkaterület átadása is a nyertes Strabag Általános Építő Kft. részére.

A látványterven jól látható az új nyomvonal

Fotó: Várpalota Város Önkormányzata

– A TOP Plusz pályázati felhívásban összesen 700 millió forintot nyert el vissza nem térítendő támogatás formájában az önkormányzat belterületi utak felújítására. Az összegből az Árpád utca, illetve a Szabadság tér felújítását végezzük el. Terveink szerint az Árpád utca kivitelezése már tavasszal elindult volna, ám meg kellett ismételni a közbeszerzési eljárást, ami augusztusban zárult le. Ezt követően történt meg a munkaterület átadása – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta.

Várpalota polgármesterétől megtudtuk, a munkálatok első üteme szeptember elején indult az Árpád utca Jókai-Csernyei-Honvéd utcák által határolt szakaszán, amelyet lezártak a gépjármű-forgalom elől.

– Ideiglenes parkolókat jelöltünk ki több helyszínen is a környéken, ezek pontos helyét táblák jelölik majd. Fontos kiemelni még a 355 millió forint összértékű Árpád utcai beruházással kapcsolatban, hogy a Csernyei utca és a Honvéd utca közötti szakaszon új nyomvonal épül majd, a jelenlegi útszakasz a parkolók kiszolgálóútja lesz, ez a közzétett látványterveken is jól látható – tette hozzá a városvezető.

Az Árpád utca eddig használt szakasza a parkolók kiszolgálóútja lesz

Fotó: Szabó Péter Dániel

Ami a további részleteket illeti, a tervek szerint még idén elkészülő új nyomvonalszakaszon új közvilágítási hálózat is kiépül, míg a Jókai utca és a Rákóczi út közötti szakaszra a jelenlegi kopóréteg felmarása után új aszfaltburkolat kerül. Az útfelújítás mellett a járdák is megújulnak, a parkolókkal együtt térkőburkolatot kapnak. Több új gyalogosátkelő is létesül, ezek közül a Várkerti Általános Iskola közelében lévők szintben kiemeltek lesznek és térkőburkolattal készülnek.