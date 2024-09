A tapolcai programra már pénteken délben megtelt a Malom-tó partja falatozókkal. A kellemes őszi időben sok turista is érkezett a városba, hogy megkóstolja a különféle módon elkészített friss pisztrángot és a borvidék legjobb boraival öblítse le a halat jó zenék mellett. A minden évben több ezer vendéget vonzó rendezvény sikere már az első napon látszott, a mediterrán tópart kiváló helyszínnek bizonyul idén is egy hétvége, vagy akár csak néhány szabad óra eltöltéséhez.

Több színpadon váltják egymást a fellépők, a szervezők koncertekkel, borházakkal, gasztrosétánnyal, kézműves vásártérrel várják a vendégeket vasárnap estig. Idén a közeli, Batsányi utcai Művészkert is csatlakozik az eseményekhez pisztrángos művészeti workshopokkal. Fellép többek között a Sofi Balogh Trió, a Best of chello és a tapolcai fuvolások, Maszkura és a tücsökraj, a Happy Dixieland Band, a Sillage de Piaf Quartett, a Merry Go Round, a Satharrsis, a La Barriere, az Éliás Gyula Fankustic, a La Barriere, a Blue Cafe Band, az Ed Phillips and the Memphis Patroll. Mindemellett Sajcz Gábor örökzöldeket játszik harmonikán, és idén újra lesz lézershow is.