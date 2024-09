Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára megemlékező beszédében elmondta: minden csak addig él, amíg emlékezünk rá, éppen ezért közös kötelességünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– A mai nap is az emlékezésé. Az intézményesített magyar altisztképzés száz évét ünnepeljük. A Magyar Királyi Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet működésének húsz évében már fennállása alatt legendává vált – mondta a helyettes államtitkár.

Ezután a legendássá vált intézmény kapcsán felidézte, a visszaemlékezések és a beszámolók szerint az intézetben emberfeletti követelményekkel párosítva, katonai szaktudásban, jellemben, fellépésben, hazájához hű, feletteseinek feltétel nélkül engedelmeskedő tiszthelyetteseket formáltak, akik messze kimagaslottak a nem Jutason végzett tiszthelyettesek közül. Másodsorban a beszámolókban azt is feljegyezték, hogy a jutasiak nemcsak a képzés során váltak legendássá, de bátorságukkal és bajtársiasságukkal a harctéren is messze kitűntek társaik közül. Ahogy az emléktábla is hirdeti, növendékei becsülettel teljesítették kötelességüket, megtették, amit megkövetelt a haza.

– A jutasi altisztképző megalapítására olyan történelmi korban került sor, amikor Magyarországnak szembe kellett néznie az első világháborút lezáró békeszerződés történelmi traumájával. A megmaradásunk volt a tét, és világossá vált, a történelem egyértelművé tette, hogy csak az a haderő képes feladatának maradéktalanul eleget tenni, és csak az a nemzet tud fennmaradni, amely mind technikailag, mind harceljárásban és a harcvezetés terén is egyaránt kiválóan teljesít és kimagasló képességeket fejleszt. Ez a mondat száz év után ma is igaz – mondta Czermann János.

Hozzátette, a jutasi intézmény és Veszprém együttműködése is példaértékű, hiszen az itt képzett altisztek nemcsak katonaként kaptak kiváló felkészítést, hanem tevékenységükkel értékes tagjai voltak a város és a környék közösségének is. Úgy vélte, ez a partnerség Veszprémben ma is élő örökség.