Régi hagyomány, hogy egy templom búcsúját, vagyis a templom védőszentjének ünnepét jelentős közösségi eseményként tartják meg, ahol a hívek nemcsak szentmisén, hanem különböző kulturális és vallási programokon is részt vesznek, írták válaszukban lapunknak.

Azt a tradíciót szeretnék továbbvinni, hogy a templom búcsúja által az egyház hétköznapi értékeit és tevékenységeit szélesebb körben ismertté tegyék, ezáltal erősítve a közösségi összetartozást és az egyházi hagyományok jelentőségét a mai társadalomban. Szent Mihály arkangyalt példaként magunk elé állítani azért is szükséges, mert a gonosz elleni küzdelem jelképeként időtlen értéket képvisel, segítségével óv és megerősít bennünket.

Válaszukban arra is felhívták a figyelmet, hogy a ma emberét is számtalan kísértés éri, melyek alkalmat adnak a rossz döntésekre, a bűnre. Azonban, ha azok megerősödnek, amikor elfogadunk olyan emberi magatartást, akár beszédben, akár viselkedésben, ami nem krisztusi, az már közösségeinket is tudja bomlasztani. Amikor elfogy az erő és már nem akarunk küzdeni önmagunkkal, akkor az hosszú távon veszélyes tud lenni. Ezért is fontos – hangsúlyozták –, hogy támaszkodjunk Szent Mihályra az életünk nehézségeiben, bátran kérjük védelmező közbenjárását.

A háromnapos programkavalkád várbeli eseményeit pénteken a Szent Mihály Főszékesegyház Kórusa nyitja meg, amely fennállása 15. évfordulója alkalmából jubileumi hangversenyt ad Dankos Attila zeneigazgató és orgonaművész közreműködésével. Másnap – szeptember 28-án – 10 órakor a Magyar Honvédség Légierő Zenekarától hallhatjuk a Gizella Fanfárt, amellyel kezdetét veszi a programözön. A hétvége minden korosztály számára értékes és érdekes programok sorát kínálja, melyről ITT írtunk részletesen.