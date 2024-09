A színpadi produkciók láttán mindenki meggyőződhetett arról, hogy az értelmi sérültek is képesek művészeti tevékenységre. A sportszereknél pedig megtapasztalhatták, hogy mozgássérültként is lehet sportolni. Az Agora, a város központi helyén lévő hatalmas tér ismét megtelt érdeklődőkkel. A napsütéses időben mindenki jól érezte magát, program is volt bőven.

Köszöntőjében Dorner László alpolgármester kijelentette, jó volna, ha a mindennapokban is ilyen befogadó lenne a társadalom. Az Esélyegyenlőségi nap hosszú évek óta beépült a városban tartott érzékenyítő rendezvények közé. A sérülteket és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Molnár Gábor Műhely Alapítványról, a program szervezőjéről szólva elmondta, hogy a munkatársak folyamatosan képezik magukat, olyan tudást és módszereket sajátítanak el, amiket az egész országban bemutatnak.

Idén is nagy volt az érdeklődés az Esélyegyenlőségi nap programjai iránt

Fotó: Gyarmati László

Vollár Attila, az eseményt támogató Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatója kijelentette, a társadalom állapotát tükrözi, hogyan foglalkozik az esélyegyenlőséggel. Jó példa erre Ajka, ahol közösségi összefogással minden évben megszervezik ezt az érzékenyítő programot.

- Mindig győzni akarunk, jobbnak lenni, de mi is az a jobb? Nagyobb ház, több hatalom? Ma felejtsük el mindezt, élvezzük az együttlétet, szerezzünk új élményeket, tapasztalatot - fogalmazott köszöntőjében Lovas Irén, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány intézményvezetője.

A nap folyamán volt lehetőség a mesesarokban mesét hallgatni, kipróbálni szaglásunkat, hallásunkat, látásunkat, különféle sportágakat, a gokartozást. Bemutatkozott az ajkai Szent-Györgyi és a devecseri középiskola, ahol segítő szakmákat is tanulhatnak a diákok. Mindemellett a Molnár Gábor Műhely Alapítvány bemutatta a fiataljaik által készített termékeket.