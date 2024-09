Németh Sándor, a mérnöki kar dékánja aláhúzta, az idei felvételi eljárásokban összesen 370 hallgatót vettek fel műszaki és természettudományi alap- és mesterszakokra, valamint felsőoktatási szakképzésre. Több mint 90 százalékuk államilag támogatott képzésre kerül be, és kezdheti el tanulmányait Ajkán, Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Veszprémben.

Elmondta, a most felvetteknek a folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezetben olyan rendszereket kell megalkotniuk és működtetniük, amelyek segítik a fenntarthatósági célok elérését, és nem utolsósorban kézzelfogható anyagi hasznot termelnek szűkebb és tágabb környezetüknek.

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a tanévnyitó ünnepség díszvendége azt a kérdést tette fel: mitől tud ma egy közösség, legyen az vállalati vagy éppen egyetemi közösség, sikeres lenni. Hogyan lehet a bennünket érő, gyakran egymásnak is ellentmondó kihívások ellenére értékteremtő, értékmegőrző és értékátörökítő sikeres közösségnek maradni? Szerinte minden problémát a tünet, a diagnózis és a terápia hármasában kell megragadni. Így amikor a közösségi sikerességre keressük a választ, akkor most is kövessük a tünet diagnózis és terápia hármasát.

– Az optimális és a valós működési környezet közötti távolság növekedésének az oka, hogy a válságperiódusok a világban felgyorsulnak és egymástól eltérő sajátosságokat mutatnak. Mondhatjuk azt is, hogy ma már a válságok sem normálisak. A klasszikus túltermelési válságtól eljutottunk az olyan válsághelyzetekig, amelyekben megjelenik az egészségügyi, a pszichoszociális, az energia, az ellátási lánc és az identitásválság, valamint jelen van a katonai, gazdasági, az árháború és a bérháború. A terápia itt van előttünk a Pannon Egyetem falai között, hiszen a tünetek kezelésére az innováció lehet a válasz – sorolta Simon Attila.